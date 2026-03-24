El BNG le reclama al gobierno de Ferrol la apertura del aparcamiento del Inferniño

Desde hace casi siete años, en abril de 2019, el aparcamiento subterráneo situado en el Inferniño está cerrado, tras divergencias entre el Concello de Ferrol y la empresa concesionaria, unido al mal estado de las instalaciones por la falta de mantenimiento.
Este martes, el BNG de Ferrol, a través de su concejal Roberto Montero, le ha demandado al gobierno local que lo recupere y lo abra al público “contribuido tanto a facilitar e optimizar o estacionamento de vehículos como abrindo a posibilidade de humanizar a contorna da praza.”
A su juicio la explotación de este servicio de aparcamiento “debe facerse de forma directa polo Concello” y consideran que una ciudad como Ferrol “non pode permitirse seguir tendo unha infraestructura tan necesaria como esta esté pechada por completo.”
Pide “non volver a caer nos erros do pasado” licitando esta gestión a una empresa privada “e tela sete anos pechada deberá facernos aprender algo”, siendo necesarias estas 340 plazas “para recuperar aparcamento e recuperar para os peóns algunhas zonas”, como la comprometida entre la parada de taxis y la travesía do Inferniño “que a día de hoxe está infrautilizada” y solo se utiliza “para aparcar de forma inadecuada uns 25 coches subidos ao bordo da beirarrúa.”
El concejal nacionalista acusaba al gobierno de José Manuel Rey Varela de “estar ausente dos problemas do día a día da veciñanza”, al centrar su proyecto político “na propaganda de macroproxectos”, recordando que ya hace año y medio, en julio de 2024, ya habían demandando esta petición de apertura en la comisión de Urbanismo. La respuesta recibida por la titular del área, Blanca García era de que ya no había problemas jurídicos al respecto “e que so faltaban as bombas de achique e a instalación contra incendios”. Pasado todo este tiempo, que el aparcamiento siga sin fecha de apertura “é síntoma dun goberno inútil e sen gañas de traballar.”