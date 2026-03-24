El PSOE le pide al alcalde de Ferrol que no reciba las obras de asfaltado por su “execución deficiente”

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La obra de mejora del firme realizada en los últimos días en la calle Real Baixa, en el barrio de A Graña presenta aspectos a mejorar, tal y como ha denunciado este martes el concejal socialista Julián Reina, en la comisión de Obras, solicitándole al gobierno municipal a no recepcionarla.

Calificaba de “inadmisible” el estado en el que pretender dar por finalizados los trabajos, con la empresa adjudicataria de las obras asfaltando cubriendo directamente las rejas de recogida de aguas pluviales, en lo que será un “problema futuro de inundacións e humidades que o Concello non debe consentir.”

Además, los socialistas alertaron de una deficiencia técnica grave en los remates laterales de la vía, con un aglomerado que no se ha extendido hasta los límites de la calzada, dejando un espacio entre el nuevo asfalto y la acera, siendo un peligro real para los vecinos y vecinas, como también un desnivel que puede ser un punto donde la degradación del firme puede ser más rápida.

Julián Reina y el grupo socialista le exigen al alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, que de instrucciones inmediatas para que los servicios técnicos de inspección comprueben estas deficiencias y obliguen a la empresa a su subsanación inmediata antes de proceder a cualquier pago o recepción oficial.