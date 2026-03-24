Ferrol edita 7.000 ejemplares turísticos para promocionar las actividades de la ciudad en la Semana Santa

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La guía turística de actividades de la Semana Santa de Ferrol en este 2026 ya está disponible en la web del Concello de Ferrol, como también, a partir de este viernes se podrán recoger de manera gratuita en las oficinas de turismo de la Plaza de España y en el muelle de Curuxeiras.

Así lo daba a conocer este martes la concejala de Turismo, Maica García, en una tradicional publicación que recoge las actividades turísticas y de ocio que se realizan en la ciudad, de manera paralela a las procesiones de Semana Santa, como son la IV Festa do Marisco, la Feira Galega de Artesáns, el V Ciclo de Música Sacra, entre otras. El Concello de Ferrol ha editado un total de 7.000 ejemplares de esta guía, con versiones en castellano, gallego e inglés.

Actividades a destacar durante la Semana Santa

Uno de los puntos fuertes de esta Semana Santa será poder volver a entrar en el Arsenal Militar los días 2, 3, 4 y 5 de abril para descubrir lo que hay detrás de la muralla, en un recorrido que se realizará a pie y en bus. También en estos mismos días, Navantia Ferrol abrirá sus puertas, con un recorrido en autobús por sus instalaciones de los astilleros.

Habrá también visitas programadas al cuartel de Dolores, el día 5, que acaba de cumplir 250 años, siendo el cuartel más antiguo de España en funcionamiento; al castillo de San Felipe (los días 2, 3 y 4) y al Palacio de Capitanía (el día 3).

Los barrios de A Magdalena y Ferrol Vello serán los protagonistas de la visita guiada ‘Ferrol Secreto’ en los días 2 y 5.

Para estas visitas es imprescindible inscribirse previamente, en la web www.ferrolguias.com o en info@ferrolguias.com.

Buses lanzadera desde A Malata a la plaza de Galicia

Como viene siendo habitual en los últimos años, el Concello de Ferrol habilitará durante la Semana Santa un servicio gratuito de buses lanzadera desde la plaza de Galicia hasta A Malata, con parada en el muelle de Curuxeiras, para facilitar los desplazamientos a las procesiones y mejorar la movilidad de los visitantes.

El servicio funcionará en los siguientes horarios: los días 29, 30 e 31 de marzo, de 10.00 a 22.00 horas; el 1 de abril, de 10.00 a 01.00 horas; los días 2 e 3 de abril, de 10.00 a 02.00 horas; el 4 de abril, de 10.00 a 24.00 horas; y el 5 de abril, de 10.00 a 22.00 horas.