Ocho empresas se presentan para la reurbanización de la avenida Doutor Fleming, en Canido

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Continúan los avances administrativos previos para que la reurbanización de la avenida Doutor Fleming, en el barrio de Canido, pueda ser una realidad, en unas obras en las que ocho empresas han presentado ofertas, con un importe de licitación de 319.331,45 euros y un plazo de ejecución de seis meses una vez sean adjudicadas.

Estas obras, según recuerda el concejal de Contratación, Javier Díaz, están basadas en la apuesta por la accesibilidad con la creación de un espacio con prioridad peatonal en la que solo se permitirá el paso de vehículos para acceder al garaje de una vivienda unifamiliar en el fondo de esta avenida, como también a los futuros garajes que sirven a las dos parcelas más de suelo urbano consolidado que dan al ámbito de una futura urbanización.

Al mismo tiempo, la nueva avenida Doutor Fleming contará con espacios verdes y arbolado bilateral, como también la creación de unas escalares que permitan salvar los casi dos metros de diferencia de cota entre las calles Alonso López e Ignacuio Martell para facilitar la comunicación peatonal entre ellas. Se instalará nuevo mobiliario, luces LED, una fuente de agua y dos canastas de baloncesto en un espacio libre para generar un lugar de juego.