La cifra propuesta por el INE apunta la tendencia positiva, tras décadas de pérdidas.

Neda volvió a experimentar un crecimiento demográfico durante 2025. Según la comunicación del INE, la cifra que se oficializará a finales de año será positiva para la localidad, que así da un nuevo paso adelante en su objetivo de superar nuevamente la barrera de los 5.000 habitantes. El cambio de tendencia iniciado el año pasado se consolida, por lo tanto.

Según la carta firmada por el delegado provincial del mencionado instituto oficial, adjunta al Ministerio de Economía, «una vez que la información contenida en los archivos mensuales sobre variaciones registradas enviadas se haya incorporado a la base de datos del INE» a lo largo de 2025, la propuesta de población resultante al 1 de enero de 2026 es de 4.955 habitantes.

Por tanto, Neda habría aumentado su población en 30 personas durante los últimos doce meses, ya que la cifra oficial a principios del año pasado era de 4.925. Una cifra esperanzadora para un pueblo pequeño, que con los datos de enero de 2025 logró romper tres décadas, casi ininterrumpidas, de pérdida de población. En ese momento, registró un saldo positivo de 57 residentes.

Es la tercera vez en 30 años que Neda experimenta crecimiento, y todas ellas se han producido en los últimos seis años. A las ocasiones mencionadas hay que añadir el año posterior al inicio de la pandemia, periodo en el que la localidad contaba con 9 habitantes. Además, la cifra podría aumentar, ya que el Ayuntamiento está considerando presentar alegaciones por discrepancias entre la propuesta del INE y los datos que maneja el propio ayuntamiento, que son aún más positivos.

El Ayuntamiento, que realiza campañas periódicas para fomentar el registro de población y cuenta con subsidios por natalidad para estabilizar la población, recuerda que todas las personas que residen en Neda de forma permanente o durante la mayor parte del año deben estar inscritas en el Registro Municipal, haciendo hincapié en que el registro de población es un derecho y también un deber.

Entre otras cosas, las cifras de población influyen en los ingresos que se reciben de otras administraciones para la mejora de la infraestructura y la prestación de servicios a la comunidad.