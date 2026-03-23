“Ferrol crece en población, en número de licencias e inversión, late con más fuerza que nunca”(Rey Varela, en la ejecutiva del PP)

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El presidente del Partido Popular de Ferrol, José Manuel Rey Varela, repasó en la tarde de este lunes, en una reunión de la ejecutiva local los proyectos que se están ejecutando y los que se pondrán en marcha, lo que demuestra el compromiso del Gobierno local con los ferrolanos. “En estos casi tres años de gobierno devolvimos a Ferrol la estabilidad que la ciudadanía demandaba”, afirmó, “estamos en un momento ilusionante y de crecimiento”.

Importantes datos de crecimiento

Así lo dicen los datos: Ferrol crece en población por segundo año consecutivo, tras cuatro décadas sin hacerlo. “Conseguimos cambiar la tendencia demográfica”, aseguró. Los datos del Instituto Nacional de Estadística lo corroboran y recogen que Ferrol tiene 64.367 habitantes, “confío en que para este año superemos la

barrera de los 65.000”, deseó el popular.

Ferrol crece también en empleo. El año pasado la afiliación a la Seguridad Social superó el umbral de las 20.000 personas, tras muchos años sin conseguirlo. Ferrol fue la ciudad gallega en la que más creció la afiliación en 2025, aumentando un 2,9%. Además, descendió la tasa de desempleo interanual. Así, febrero terminó con 300 personas menos en el paro que en el mismo mes de 2025, y con casi 1.000 parados menos con respecto a febrero de 2023.

Los datos de licencias siguen en números de récord: las solicitudes de obra mayor crecieron un 10% en 2025 con respecto a 2024, y un incremento del 40% con respecto a 2023. “Esto era impensable hasta hace muy poco tiempo, hoy estamos ante una nueva realidad para nuestra ciudad”, aseveró, y esta realidad “va de la mano de los grandes y pequeños proyectos que pusimos en marcha y que están totalmente encaminados para cumplir con los compromisos que adquirimos con la ciudadanía”. Así se ha conseguido que Ferrol en 2025 liderara la inversión pública de los grandes ayuntamientos de Galicia.

“Hoy Ferrol es una ciudad que atrae al inversor, hoy todo el mundo quiere invertir en la ciudad y venir a trabajar aquí”, confirmó.

COLABORACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES

Rey Varela destacó, también, la importancia de que “todas las administraciones estemos unidas para hacer un Ferrol en grande”.

Ferrol es hoy un mar de oportunidades gracias al trabajo coordinado de todos. El Puerto es un actor clave, referente para el desarrollo económico y social de la ciudad. “Es una vía de entrada y salida a nuevas iniciativas empresariales, a la captación de empresas, y su terminal de contenedores refuerza la posición de Ferrol en el mapa logístico mundial y en el crecimiento del suelo industrial”, subrayó. Así mismo, destaca el aumento de las escalas de cruceros, ayudando a fomentar el turismo.

El Campus Industrial de Ferrol da Universidade da Coruña es otro de los grandes referentes que da nombre propio a la ciudad. Con la colaboración de la Xunta de Galicia “estamos más cerca que nunca de que el EI3 sea una realidad, un edificio que sentará las bases clave del futuro y que será todo un hito para Ferrol”, subrayó.

El compromiso de la Xunta está siendo primordial para sacar adelante grandes proyectos como Abrir Ferrol al mar, la revitalización de los barrios, la mejora de las instalaciones deportivas y la ampliación del CHUF. Estas inversiones demuestran la apuestan por un nuevo Ferrol y ponen a la ciudad en el camino de tener las

instalaciones más modernas y accesibles de Galicia, que darán servicio a los ferrolanos y a los vecinos de la comarca.

Junto con el Puerto y la Armada, Navantia es otro pilar fundamental. La carga de trabajo está garantizada para la próxima década. “Celebramos la modernización de las F100, pero seguimos demandando la construcción de un dique cubierto, la modernización del dique actual y la modernización integral del astillero”, manifestó Rey Varela.

La Fundación Amancio Ortega, también, ha contribuido de forma significativa en nuestra ciudad. El pasado mes de octubre hizo entrega a la Xunta de la quinta residencia de atención a mayores financiada, construida y equipada por la FAO.

Este centro, ubicado en O Bertón, refuerza la red de servicios asistenciales y supone un importante avance en la atención a nuestros mayores. “Una residencia que le tuvimos que dar licencia nada más llegar al gobierno, ya que los anteriores la tenían bloqueada”, recordó Rey Varela.

Y por último, el presidente del PP local aludió a la defensa acérrima que “hacemos de la modernización del tren a Ferrol junto al Foro cidadán polo ferrocarril”. Toda la comarca salió el pasado mes de noviembre a la calle para demandar un transporte de mercancías y de viajeros del siglo XXI, un tren que responda a las necesidades actuales, ya que “nos jugamos el futuro de la ciudad sin una infraestructura competitiva”.

FERROL EN MOVIMIENTO

Rey Varela no dejó pasar la oportunidad para repasar otras importantes actuaciones marcha como la fase de Ferrol Vello, Magdalena y el Arsenal de Abrir Ferrol al mar, en la que ya se han derrumbado más de 300 metros de muralla. Las obras de la siguiente fase, centrada en Esteiro, comenzarán después de Semana Santa.

La Ciudad del Deporte en Fimo también está en obras, con actuaciones en varios pabellones para convertir este espacio en un referente en Galicia, y ofrecer a los clubes y deportistas las instalaciones que se merecen.

“Hemos regularizado el servicio de parques y jardines pasando de 30 a 80 jardineros, algo que ya se nota en la ciudad”, destacó.

De igual manera, se acaba de adjudicar el servicio de limpieza, que llevaba más de una década sin contrato, y la semana pasada comenzó la nueva empresa de arreglo de baches, algo muy necesario debido a la falta de mantenimiento de los últimos años. Rey Varela avanzó que “pondremos en marcha un plan de asfaltados con más de dos millones de euros para aglomerar vías enteras como la carretera de Castilla, la de Catabois hasta la autovía y el primer tramo del bulevar de As Pías, entre otras”.

El presidente popular concluyó afirmando que “con el apoyo recibido y el trabajo desarrollado a lo largo de estos casi tres años en el Concello, estamos construyendo un Ferrol más grande y en movimiento.”