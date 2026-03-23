Heridos leves un conductor y dos menores tras colisionar su coche, sin ITV, contra otro en Caranza

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Pasadas las dos y media de la tarde de este lunes, día 23, se registró un aparatoso accidente de tráfico en la avenida de Telleiras, frente al Auditorio, en Caranza cuando un vehículo Seat Altea que circulaba en dirección a la rotonda del «Diapasón«, colisionó contra un Volkswagen Combi, que se encontraba aparcado en un lateral de la vía.

En el Centro Integrado ás Emerxencias-112 Galicia se recibió un aviso de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 informando del accidente e indicando que había algún herido leve. Desde el CIAE-112 se pasó aviso a la Policía Local y se previno a los Bomberos y Protección Civil por si fuesen necesarios sus servicios.

Desde la Policía Local se informó a Galicia Ártabra que el vehículo causante del accidente carecía del registro de la ITV y que el conductor del Seat y dos menores que lo acompañaban resultaron heridos leves y fueron trasladados en una ambulancia de soporte vital básico , del 061, a los servicios de urgencias del hospital «Ribera Juan Cardona» de Caranza.

Instruyó diligencias el equipo de atestados de la Policía Local.