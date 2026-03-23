Nueva preconvocatoria con España de los jugadores de O Parrulo Ferrol, Novoa y Gonzalo Santa Cruz

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La buena temporada de O Parrulo Ferrol en esta temporada sigue dando sus frutos, con una nueva llamada para Novoa y Gonzalo Santa Cruz en la preconvocatoria de la selección española absoluta para disputar dos partidos amistosos ante Finlandia en Nokia el 10 y 11 de abril, en una nueva ventana FIFA de selecciones nacionales, en la que no habrá competición en la Primera División.

Novoa sigue entrando en los planes de la selección española tras su gran participación en la Eurocopa, logrando poner su nombre con oro y brillantes en la historia del combinado nacional al ser uno de los jugadores que lograron el octavo título europeo en la historia.

Esta es la segunda preconvocatoria de Gonzalo Santa Cruz con la selección española absoluta, fruto de su buen trabajo en O Parrulo Ferrol, con un crecimiento espectacular sobre la pista, tras la recibida el pasado mes de diciembre. El jugador ya sabe lo que es defender la camiseta del combinado nacional en la categoría sub-19 y sub-21.

En la próxima semana el seleccionador nacional, Jesús Velasco, dará a conocer la lista definitiva de jugadores convocados para esta doble cita amistosa en tierras finesas.