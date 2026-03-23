41 proyectos de rehabilitación en A Magdalena, Ferrol Vello y A Graña contarán con subvención pública

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Los fondos NextGenerationEU, financiados por la Unión Europea, financiarán 40 actuaciones de rehabilitación en A Magdalena y Ferrol Vello y una en A Graña, con un importe de 830.931,05 euros, gracias al convenio firmado el 22 de junio de 2023 entre el Concello de Ferrol, la Xunta de Galicia y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Así lo daba a conocer este lujes la junta de gobierno local de Ferrol al aprobar estas resoluciones, como también las renuncias de la convocatoria abierta en 2024 y que estaban destinadas para la mejora o rehabilitación de edificios de uso predominante residencial para vivienda siempre que se obtenga una reducción de, por lo menos, el 30% del consumo de energía primaria no renovable, referida a la certificación energética y, además, una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración de la vivienda unifamiliar o del edificio de, por lo menos, un 25% en el caso de la zona climática C en la que se encuentra Ferrol.

En A Magdalena y Ferrol Vello de las 93 actuaciones que podían optar a subvención se presentaron 18 solicitudes para 52 actuaciones. Seis solicitudes renunciaron a continuar en el proceso, dos de ellas por no alcanzar el ahorro mínimo de energía primaria no renovable, otra por optar a una subvención que es incompatible con este programa europeo y las tres restantes por venderse estos edificios. Estas doce solicitudes contarán con una subvención de 809.125,89 euros.

En el caso de A Graña el convenio establecía seis intervenciones, en la cual solo se presentó una y ha sido adjudicada, con 21.805,16 euros.

También había una vía de ayudas para Esteiro Vello, de 24 intervenciones y una aportación de 381.997,50 euros, la cual quedó desierta al no producirse solicitudes por parte de los propietarios.

Nueva convocatoria de ayudas hasta completar fondos

El gobierno municipal de Ferrol quiere cumplimentar todos estos fondos, sacando una nueva convocatoria de ayudas de este plan, ofreciéndose 53 actuaciones en A Magdalena y Ferrol Vello por 729.383,15 euros, cinco intervenciones en A Graña, por 69.094,84 euros y se repite la vía de Esteiro Vello en los mismos términos, 24 intervenciones y una aportación de 381.997,50 euros.

El objetivo del Concello de Ferrol es poder tener las justificaciones de los fondos antes del 30 de junio de este año.