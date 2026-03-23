El VIDOC de la Policía Nacional regresa a Valdoviño para facilitar los trámites con el DNI y pasaporte

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Los residentes de Valdoviño tendrán una nueva oportunidad para expedir o renovar su DNI o pasaporte sin salir del municipio. El Ayuntamiento informó esta mañana que el Vehículo Integral de Documentación de la Policía Nacional (VIDOC) regresa a la localidad el 20 de abril, y el plazo ya está abierto para que los ciudadanos soliciten una cita previa en el servicio. Esto debe hacerse llamando al 682 681 441 (de lunes a viernes de 10:00 a 14:00).

El VIDOC es una iniciativa del Ministerio del Interior destinada a deslocalizar la expedición del DNI y el pasaporte, mejorando así la accesibilidad a estos servicios públicos. Mediante este sistema, el público puede realizar todo el trámite en un solo acto y recibir la documentación al instante.

Estos vehículos, incluidos en el Plan de Identidad Digital de la Dirección General de Policía, cuentan con las mismas funcionalidades que una unidad de documentación fija. Además, permiten actualizar los certificados digitales del DNI electrónico gracias a un punto de actualización documental.

Una vez confirmada la cita, el Ayuntamiento recomienda acceder a la página web de la Policía Nacional o del Ministerio del Interior para informarse sobre la documentación necesaria para realizar el trámite, también disponible en la página web municipal. Asimismo, en este caso, el pago de la renovación o expedición del DNI y del pasaporte deberá efectuarse en efectivo.

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