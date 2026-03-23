El IES Canido, uno de los centros educativos de Ferrolterra beneficiarios del programa de Medio Rural de distribución de leche

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Un total de 15 centros educativos de ferrolterra se benefician este curso de las ayudas de la Xunta de Galicia para la distribución de leche y fruta fresca en la escuelas.

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitaba este lunes el IES Canido, uno de los centros educativos de Ferrolterra beneficiarios este curso del programa de la Consellería de Medio Rural de distribución de leche, fruta fresca y castañas en las escuelas. La visita coincidió con el reparto de frutas en el recreo a los alumnos de secundaria de este centro educativo ferrolano..

“A través de esta línea de subvenciones, el Gobierno gallego pretende potenciar el consumo de fruta y leche entre los niños y chicos -se benefician de estas ayudas alumnos desde Educación Infantil hasta Bachillerato y FP de grado medio-, fomentando así la creación de hábitos alimenticios saludables que puedan mantener a lo largo de su vida, así como el consumo de productos de proximidad”, explicó Aneiros.

La delegada territorial destacó que la convocatoria de estas ayudas para el curso 2025-2026 beneficia en la zona en torno a 3.500 alumnos de 15 centros, en los que se habían repartido cerca 11.800 kilos de fruta y más de 1.100 litros de leche.

Este orden de subvenciones contó este curso con un presupuesto superior al millón de euros para toda Galicia y está cofinanciada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga).