Guía Repsol selecciona más de 300 ‘Soletes’, 24 de ellos en Galicia, para disfrutar en Semana Santa

23 marzo, 2026 Dejar un comentario 169 Vistas

Entre los seleccionados de Galicia está ‘O Bacoriño’ en Ferrol.

Guía Repsol ha seleccionado más de 300 nuevos ‘Soletes’, entre los que figuran desde restaurantes de cocina tradicional y casas de comidas dentro de parques naturales a vinotecas y bares curiosos que descubrir en los cascos históricos de las ciudades durante esta Semana Santa y con la llegada de la primavera.

Concretamente, este distintivo se ha otorgado a 24 locales gallegos de distintos tipos para disfrutar en localidades de las cuatro provincias de los mejores espacios gastronómicos. Así, la Comunidad suma 357 ‘Soletes’ en total.

Por provincias, en A Coruña se han seleccionado: ‘Eiquí Café’, ‘Flaco’ y ‘Nómada Café’, en Santiago de Compostela; ‘Ferrador’, en Noia; ‘La Bombilla’, en A Coruña; ‘O Bacoriño’, en Ferrol; ‘Onde Keiras’, en Ames, y ‘Pancomido’, en Boiro.

Con respecto a Lugo, los elegidos han sido: ‘Caserio Meiroi’, en Navia de Suarna; ‘Ebos’, en Vilalba; ‘Faragullas’, en Mondoñedo; ‘La Salina’, en Sarria; ‘Ramón’, en Lugo, y ‘Trespés’, en Monforte de Lemos.

En Ourense, los ‘Soletes’ se han otorgado a ‘Casa Pepiña’, en Allariz; ‘Mexicano en Brasas’, en Toén; ‘O Birrán’, en Ribadavia, y ‘Toxo Gastro’, en Ourense.

Finalmente, en Pontevedra han recaído en: ‘Caralludo by Chuchi’, en Meaño; ‘La Renovadora’, en Pazos de Borbén; ‘Loureiro’, en Bueu; ‘María Manuela’, en Vigo; ‘O Triskel’, en A Illa de Arousa, y ‘Trece Restobar’, en Soutomaior.

Archivo – Varias personas caminan por la calle del Franco, n Santiago de Compostela- César Arxina – E.p.

Desde el nacimiento de los ‘Soletes’, en verano de 2021, los establecimientos premiados están clasificados en seis categorías diferentes: bares, barras y tascas, cafeterías y pastelerías, restaurantes y casas de comidas o vinotecas y coctelerías. Los ‘Soletes’ reconocen el valor de negocios que han resistido el paso de los años y las modas sin perder encanto y clientela, y apoya también a jóvenes que se arrancan con su primer proyecto.

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