O Xeoparque Cabo Ortegal convértese no paraíso do turismo activo durante Semana Santa

O programa conta con actividades durante todos os días desde o 28 de marzo ata o 5 de abril.
O Xeoparque Cabo Ortegal contará esta Semana Santa cun amplo catálogo de actividades de turismo activo. A proposta comeza este sábado, 28 de marzo, e desenvolverase durante un total de nove días ata o próximo domingo, 5 de abril.
As actividades están adaptadas a todo tipo de públicos, sempre respectando os valores de sostibilidade e respecto coa contorna promovidos desde o Xeoparque Cabo Ortegal. As persoas interesadas deberán reservar a súa praza previamente a través do sitio web geoviajesortegal.com e consultar os detalles especificados para cada unha das iniciativas.
As experiencias están coidadosamente deseñadas para que as persoas visitantes poidan achegarse ao territorio do xeoparque e coñecer o seu patrimonio natural, histórico e cultural dun xeito único e atractivo, mentres realizan deporte ao aire libre. Deste xeito, os e as visitantes poderán realizar diferentes rutas de sendeirismo a pé ou a cabalo, e tamén descubrir a vía ferrata da Senda do Santo.
Programa completo:
· Sábado 28/03: XeoRuta do Toelo en Moeche
· Domingo 29/03: Ruta Cal da Loba a cabalo
· Luns 30/03: Vía Ferrata Senda do Santo
· Martes 31/03: Ruta Acantilados de Loiba e Ribeira do Carro
· Mércores 01/04: Sendeiro das Ferrerías en Valdoviño
· Xoves 02/04: Altos de Santo André entre flora, fauna e xeoloxía
· Venres 03/04: Unha viaxe mariñeira en Cedeira
· Sábado 04/04: Ruta ecuestra de Meirás
· Domingo 05/04: XeoRuta da Lousa en San Sadurniño.