O Xeoparque Cabo Ortegal convértese no paraíso do turismo activo durante Semana Santa

24 marzo, 2026

O programa conta con actividades durante todos os días desde o 28 de marzo ata o 5 de abril.

O Xeoparque Cabo Ortegal contará esta Semana Santa cun amplo catálogo de actividades de turismo activo. A proposta comeza este sábado, 28 de marzo, e desenvolverase durante un total de nove días ata o próximo domingo, 5 de abril.

As actividades están adaptadas a todo tipo de públicos, sempre respectando os valores de sostibilidade e respecto coa contorna promovidos desde o Xeoparque Cabo Ortegal. As persoas interesadas deberán reservar a súa praza previamente a través do sitio web geoviajesortegal.com e consultar os detalles especificados para cada unha das iniciativas.

As experiencias están coidadosamente deseñadas para que as persoas visitantes poidan achegarse ao territorio do xeoparque e coñecer o seu patrimonio natural, histórico e cultural dun xeito único e atractivo, mentres realizan deporte ao aire libre. Deste xeito, os e as visitantes poderán realizar diferentes rutas de sendeirismo a pé ou a cabalo, e tamén descubrir a vía ferrata da Senda do Santo.

Fuente Fot.- Xeoparque Cabo Ortegal

Programa completo:

·      Sábado 28/03: XeoRuta do Toelo en Moeche

·      Domingo 29/03: Ruta Cal da Loba a cabalo

·      Luns 30/03: Vía Ferrata Senda do Santo

·      Martes 31/03: Ruta Acantilados de Loiba e Ribeira do Carro

·      Mércores 01/04: Sendeiro das Ferrerías en Valdoviño

·      Xoves 02/04: Altos de Santo André entre flora, fauna e xeoloxía

·      Venres 03/04: Unha viaxe mariñeira en Cedeira

·      Sábado 04/04: Ruta ecuestra de Meirás

·      Domingo 05/04: XeoRuta da Lousa en San Sadurniño.

