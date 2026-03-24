Pablo López quinto en la Supercopa de España de Judo Sénior de Marín

24 marzo, 2026 Dejar un comentario 229 Vistas

Este pasado fin de semana se disputó en Marín la Supercopa de España de Judo de Galicia. Esta competición se desarrolló en el pabellón del Colegio San Narciso, en la jornada de sábado.

Equipo Marín/ Fuente AD Judo Ferrolterra

La Agrupación Deportiva Judo Ferrolterra se desplazó con 5 judocas. Bruno Carrodeguas -66kg, Alex Cid -73kg, Mario Tenreiro y Adrián Seco -81 kg, y Pablo López -100kg.

Por las medallas solo pudieron luchar Pablo López, que perdió la medalla de Bronce con el judoca madrileño Yaroslav Unhuryan. Y Mario Tenreiro quien perdió el combate previo al Bronce con el judoca aragonés Mariano Tafalla. Ambos se quedaron a las puertas de las medallas.

Mario Tenreiro y Pablo López/ Fuente AD Judo Ferrolterra

Como árbitro estuvo presente Armando Castro y como entrenador y miembro de la organización Alberto Castro.

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