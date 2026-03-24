La Xunta refuerza con 700.000 euros el sistema Merlín para anticipar el riesgo de inundaciones

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Ofrecerá predicciones más precisas y en tiempo real en los ríos de la Demarcación de Galicia-Costa.

La Xunta invertirá casi 700.000 euros en optimizar la capacidad para anticipar y prevenir posibles inundaciones a través de Merlín, un sistema de alerta temprana desarrollado por Augas de Galicia en colaboración con la Universidade de A Coruña (UDC) que integra en una única herramienta modelos meteorológicos, hidrológicos e hidráulicos.

De este modo, ofrecerá predicciones más precisas y en tiempo real en los ríos de la Demarcación de Galicia-Costa que garanticen una gestión eficiente y la mitigación de los riesgos asociados a este tipo de episodios.

Para avanzar en la optimización de este sistema de referencia, que permite prever a tres días vista posibles desbordamientos en la cuenca autonómica con base en las predicciones de MeteoGalicia y de la Aemet –entre otros datos– y establecer las correspondientes alertas, el Consello ha sido informado este lunes de que el organismo hidráulico ejecuta un contrato por importe de 631.879,24 euros y financiado con fondos europeos, que permitirá ampliar el número de modelos, mejorar la calibración y validación de las predicciones, reforzar la capacidad de respuesta en tiempo real y aumentar la cobertura en zonas de riesgo potencial significativo de inundación.

Las actuaciones que se van a ejecutar incluyen también la actualización del visor web del dispositivo y la mejora de la gestión de bases de datos para facilitar la visualización de las predicciones y el análisis de datos meteorológicos e hidrológicos de forma más ágil y accesible.

La evolución de Merlín, conforme ha indicado la Xunta, supondrá un incremento notable en la complejidad de los cálculos y en el volumen de información que habrá que procesar, lo que requerirá a corto plazo del uso de infraestructuras de supercomputación avanzada para poder atender estas nuevas necesidades de cálculo intensivo y de procesamiento de datos.

Por eso y con el objetivo de dar respuesta a estas nuevas exigencias, el Consello ha autorizado la firma de un acuerdo de colaboración entre Augas de Galicia y la Fundación pública Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia (Cesga) en materia de cálculo intensivo, comunicaciones y almacenamiento de datos del sistema Merlin.

Con vigencia hasta finales de 2029 y un presupuesto de 64.558 euros para cubrir los trabajos descritos, este convenio le dará continuidad a la cooperación que ya mantuvieron ambos organismos en los últimos cuatro años y permitirá adaptar sus términos a las necesidades derivadas de la propia evolución del sistema y de la capacidad de supercomputación necesaria para que pueda seguir creciendo y perfeccionándose.