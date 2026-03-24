La IV Fiesta de la Paella del C.C.R.D. Perlío se celebrará el 29 de marzo en Fene

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El Círculo Cultural Recreativo y Deportivo de Perlío (C.C.R.D. Perlío) celebrará el domingo 29 de marzo de 2026, a las 14:30 horas, la IV Fiesta de la Paella, una convocatoria ya consolidada en el calendario social de la entidad.

La cita contará con música en vivo, a cargo de Micro Show. El almuerzo estará compuesto por ensaladilla, paella, postre, pan y vino, café y chupito.

El precio por persona será de 15 euros para socios/as y de 25 euros para invitados/as. La participación está sujeta a aforo limitado y requiere inscripción previa, que podrá formalizarse en la oficina de la entidad hasta el miércoles 25 de marzo a las 14:00 horas. Para una correcta organización del servicio, la entidad ruega indicar en la inscripción si asistirán menores.

El lugar del evento será la propia sede del C.C.R.D. Perlío, en la Rúa San Salvador, 12-14, 15500 Perlío (Fene).