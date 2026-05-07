El Aula de la Natureza-Punto de Atención a la Infancia completa plazas en Valdoviño para el próximo curso

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La lista de espera estará abierta a lo largo del año por si se registran bajas en este recurso de conciliación municipal gratuito.

El Aula de la Natureza-Punto de Atención a la Infancia comienza el próximo curso 2026-2027 con todas las plazas cubiertas. Tras el periodo de preinscripción para nuevos ingresos abierto por el Ayuntamiento de Valdoviño, el recurso completaba todas las plazas ofertadas para niños de 0 la 3 años.

El alcalde, Alberto González, apuntaba que la lista de espera estará abierta a lo largo de todo el curso por si se registraran bajas en este recurso de conciliación municipal gratuito para las familias. El centro, emplazado en pleno paseo de la laguna de la Frouxeira, echaba a andar en 2018.

Ofrece la posibilidad de jornada completa -de 8:00 a 16:00 horas, media jornada -de 9:00 a 13:00 horas, y la opción de más de media jornada -entre 5 y 7 horas-. Se caracteriza por desarrollar un proyecto didáctico vinculado a la naturaleza y al territorio, involucrando activamente a las familias en los proyectos.