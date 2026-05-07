Publicadas las bases para los puestos de restauración del Festival de Ortigueira

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El Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira publica las bases que regulan los puestos de restauración como gastro-buses o foodtrucks que podrán estar presentes en el Festival entre el 8 y el 12 de julio. El plazo de recepción de solicitudes finaliza el jueves 21 de mayo.

El Concello de Ortigueira hace públicas las bases para la adjudicación de autorizaciones para los puestos de restauración ambulante como gastro-buses, foodtrucks o similares de, en espacios públicos, dirigidas a personas físicas y jurídicas interesadas en participar en la próxima edición del Festival Internacional do Mundo Celta.

Desde el Comité Organizador se busca garantizar una oferta gastronómica variada, de calidad y alineada con los valores del Festival, impulsando especialmente la economía local y la sostenibilidad.

El Festival ofrece un máximo de 12 autorizaciones para foodtrucks y gastro-buses distribuídas en tres áreas diferenciadas que podrán operar desde el miércoles 8 hasta el domingo 12. La distribución delimitada sigue las localizaciones habituales: Zona 1 (Alameda), con 9 licencias (7 ordinarias y 2 especiales reservadas para propuestas específicas como opciones veganas, vegeratianas, sin gluten o sin alérgenos); Zona 2 (Avda. Juan Luís Pía Martínez), con 2 licencias sin restricción; y Zona 3 (Rotonda de San Martiño), con 1 licencia.

Cada puesto podrá ocupar un espacio máximo de 6 x 3 metros (18 m2). El horario de apertura autorizado será de 12:00 a 23:00 horas, ampliándose hasta una hora después de la finalización de los conciertos en los días en que estos se celebren. En la selección de autorizaciones, y en caso de de que estas superen el número de licencias propuestas, se aplicar un sistema de valoración en que se tendrán en cuenta aspectos como el uso de productos de kilómetro 0 o ecológicos, variedad y calidad del menú ofertado, estética del vehículo, medios de pagos digitales y el tamaño de la empresa.

Las solicitudes deberán ser presentadas en el Registro General del Ayuntamiento, presencialmente en horario de atención a público o a través de la Sede Electrónica, siendo la fecha límite de recepción de solicitudes el jueves 21 de mayo.

Las bases completas pueden consultarse en la web oficial del Festival en www.festivaldeortigueira.com/es/restauracion. Para resolver dudas o ampliar información, las personas interesadas pueden dirigirse al correo electrónico: info.festival@concellodeortigueira.com.