Este «Viernes de Dolores», final del septenario y procesión de la Dolorosa y bendición de la nueva imagen del Desenclavo

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

En este Viernes de Dolores, 27 de marzo, se celebran dos de los actos previos a la Semana Santa Ferrolana. El primero de ellos con la finalización del septenario en honor a Nuestra Señora de los Dolores y el segundo la presentación por parte de la Hermandad del Santo Entierro de la nueva imagen del Cristo del Desenclavo.

Septenario de la Virgen de los Dolores

Desde el pasado día 21 se viene celebrando en la iglesia de los Dolores un solemne septenario, a las 19.00 horas, organizado por la Venerable y Muy Ilustre Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de los Dolores en honor a su titular. El día 27, «Viernes de Dolores» finaliza el septenario y como remate se celebrará una procesión con un breve recorrido, por Méndez Núñez, María, Arce, Real y Méndez Núñez con retirada en el templo.

Nueva imagen del Cristo del Desenclavo

La Hermandad del Santo Entierro presentará su nuevo Cristo del Desenclavo el «Viernes de Dolores», a las 18.00h. A esa hora el obispo de la Diócesis acudirá a la concatedral para bendecir la nueva imagen, que es una réplica en cuanto a sus dimensiones del anterior, muy antiguo y ya muy deteriorado para seguir utilizándolo.

La hermandad encargó inicialmente a la empresa sevillana Art3D el escaneo de la imagen original, para realizar una réplica en madera de cedro. No se ha divulgado por el momento qué artista imaginero ha sido el encargado, después, de terminar de tallar y policromar la figura, que se estrenará en la Ceremonia del Desenclavo este próximo Viernes Santo.

La Hermandad del Santo Entierro recuperó en 2022 dicha ceremonia, de origen medieval y cuya última noticia documentada databa de 1912. En la celebración de esta función, también, la cofradía de San Julián es heredera de la antigua de las Benditas Ánimas del Purgatorio. Originalmente, el antiguo Cristo del Desenclavo era introducido en la urna para la procesión del Santo Entierro, si bien a partir del año 1892, cuando llegaron el nuevo Cristo Yacente de Manuel Corgo y la urna de Urbano Anido, se empleó exclusivamente para representar el Descendimiento de la Cruz.