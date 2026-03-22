Eventos para el lunes, día 23 de marzo, en la zona norte

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LA FRASE DEL DÍA.–«Si no puedo hacer grandes cosas, puedo hacer pequeñas cosas de una gran manera». (Martin Luther King)».

Día Meteorológico Mundial.

Día Internacional de la Conciliación Familiar y Profesional

Quedan 283 días para finalizar el año.

Hasta el 27 de marzo: Semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial

–La Iglesia celebra la festividad de los Santos Toribio de Mogrovejo, Fidel, Félix y Rebeca.

–Todos los que han nacido el día 23 de marzo tienen el signo del zodiaco Aries.

TAL DÍA COMO HOY

(2014)- Fallece Adolfo Suárez, primer presidente de la democracia española

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE LUNES

Para este lunes en Ferrol, se espera un día agradable con cielos mayormente despejados o parcialmente soleados.

Temperaturas: La máxima alcanzará los 16°C, mientras que la mínima bajará hasta los 8°C o 9°C durante la noche.

Estado del cielo: Predominará el sol durante el día, aunque con algunos intervalos nubosos. Hacia la noche, el cielo se volverá más cubierto.

Precipitaciones: La probabilidad de lluvia es muy baja, en torno al 10%.

Viento: Soplará del nordeste con velocidades de entre 14 y 21 km/h.

Humedad: Se situará alrededor del 63%.

Es un día típico de primavera en la zona, ideal para actividades al aire libre antes de que refresque al caer el sol.

El estado de la mar será generalmente tranquilo para la navegación y el recreo, aunque el agua se mantendrá fría, típica de esta época del año.

Según los datos de la Tabla de Mareas de Ferrol, los horarios previstos son:

Pleamar (Marea Alta):01:05 h (0.26 m) 13:06 h (0.22 m)

Bajamar (Marea Baja):07:17 h (-0.35 m)

TELÉFONO RECOGIDA DE MUEBLES Y ENSERES DOMÉSTICOS

Urbaser, de lunes a viernes, llamadas , de 8,30 a 14,30, al 981 326 900

EN EL CONCELLO DE FERROL

9.30h.- Xunta de Goberno local.

19.00h.- El teniente alcalde, Javier Díaz Mosquera, asiste al acto de presentación de la restauración del Manto de la Virgen de los Dolores. Iglesia Nuestra Señora de los Dolores.

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

11,30 h.- La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitará el IES Canido con motivo de las ayudas para el reparto de fruta en los centros escolares (rúa Navegantes, s/n).

INFO DIOCESANA

O Barqueiro-Mañón

–A las 12.00 horas Eucaristía y encuentro del obispo, Fernando García Cadiñanos con la comunidad religiosa de las Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado de O Barqueiro

EXPOSICIONES

–En la Sede Afundación Ferrol exposición «Nicolás Muller en Galicia». La mostra, que recoge imágenes de uno de los grandes documentalistas de la Europa del siglo XX que tiró durante sus viajes a la Comunidad podrá visitarse hasta el próximo 23 de maio, de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 h, y los sábados de 11.00 a 14.00 h y de 17.00 a 19.00 h.

–En la oficina de turismo de la Plaza de España exposición de maquetas sobre la Semana Santa Ferrolana realizadas por Carlos Macías e Iván Talegón.

La muestra recoge la recreación de varias procesiones y pasos de la Semana Santa, que desfilan por calles céntricas de la ciudad.

La exposición puede visitarse de lunes a jueves en horario de 9.00 a 14.00 horas, viernes y sábados de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos de 9.00 a 14.00 horas.

–Exponav acoge una nueva muestra colectiva de pintura y fotografía de la asociación de artistas de Narón Narart. . Dieciocho autores firman las obras que se podrán ver en la sala Carlos III del edificio de Herrerías: Beba Pereira, Canzobre, Cristanto Poveda, Esther Piñán, Eva Bergantiños, Fina Porta, Jesús Victoria, Katy Martín, Maite López, Manoly Miraz, Manuel Amor, M. Carballeira, Paco Carmona, Pilar Criado, R. Climent, Saila Chao, Sol Lamas y Xosé Fernández.

La exposición, que permanecerá abierta hasta el 29 de marzo, puede visitarse en el horario de apertura del Museo de la Construcción Naval, con entrada libre.

Por otra parte, Exponav organiza una nueva visita guiada gratuita este mes, que tendrán lugar el sábado, día 28 de marzo, a las 12:00. Es necesario inscribirse previamente en el 981 359 682 o en exponav@exponav.org.

–En el Museo Naval (Herrerías) de Ferrol muestra colectiva de diferentes autores compuesta por un total de 28 cuadros de gran calidad artística, todos ellos pinturas de técnica óleo sobre lienzo y de temática marítima.

La Exposición titulada «Marinas», corresponde a la valiosa Colección Pictórica particular del empresario gallego natural de Marín y residente en Laxe (Costa da Morte) José Manuel Pato González, delegado en Galicia de la Real Liga Naval Española. Incluye pinturas de autores muy prestigiosos como entre otros José Manuel Fonfría, Rosa Pereda, Espino, Roberto Bertaggia, Cortés o el noruego Amaldus Nielsen.

La muestra está abierta hasta el próximo 12 de abril, en los horarios habituales, de martes a viernes, de 9.30 a 13.30h; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30h.

-En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición «Ferrol no pasado, a vida cotiá», organizada por la Asociación de Amigos do Museo Cidade de Ferrol» en colaboración con el Concello Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición colectiva de fotografía «Silencio» del Grupo Bazán La muestra reúne 27 fotografías de 11 autores: Alejandro Martínez, Ángel Casas, Carlos Cruz, Chus Villamar, Eva Vázquez, Fer Cendán, Fran Suárez, Miguel Llano, Mónica Lorenzo, Pablo Mauriz y Ricardo Salgado. Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas. Finaliza este domingo, día 22.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición «Orixes IV», sobre los trabajos realizados en el castro de Esmelle. Cátedra de Arqueoloxía de la UDC-Concello de Ferrol). Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–En el Ateneo Ferrolán “Rompendo nasas”, la nueva exposición de collage de Miriam Al Fakhouri Gómez.

–En la Casa da Cultura de Valdoviño muestra Bastión de la mente, del artista Daniel Mouriz. La exposición reúne obras de tendencia expresionista y surrealista abstracta creadas con diversos materiales. Se podrá visitar hasta el 7 de abril en horario de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y los fines de semana de 16.00 a 20.00 horas.

–La Casa da Cultura de Fene acoge “10 de marzo de 72, a mirada artística de Xaime Quessada” una exposición promovida por los ayuntamientos de Fene, Ferrol y Narón con la colaboración de la AC Fuco Buxán y la Fundación Xaime Quessada. Podrá visitarse hasta el próximo 30 de marzo. Horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 13.00 horas. Los colegios o asociaciones interesados, podrán solicitar una visita guiada enviando un correo electrónico a cultura.deportes@fene.gal.

–La cafetería Ritual de Narón acoge la exposición de fotografía Orixe, obra del fotógrafo y videógrafo gallego Juanpa Ameneiros. En esta muestra explora paisajes, instantes y emociones a través de una mirada íntima y reflexiva.

–La Galería de la Casa do Concello de San Sadurniño acoge la exposición «Serea de cores», de la ceramista fenesa Carme Romero Díaz. La muestra podrá visitarse hasta el 28 de marzo.

–La exposición itinerante del premio Luís Ksado de la Diputación de A Coruña acaba de llegar a San Sadurniño, en donde hasta el día 25 de marzo podremos disfrutar en el recibidor de la Casa de la Cultura de la antología I gotta change, del fotógrafo madrileño Juan de la Quintana, ganador del premio en 2025, pero también de las imágenes que quedaron finalistas, presentadas al certamen provincial por Carlos Folgoso, Raquel López, Stephane Lutier y Miguel Muñiz.