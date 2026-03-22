El valdoviñés Miquel Insua, recientemente fallecido, recibe el «Mestre Mateo» al mejor actor de reparto

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(Niko Sánchez-N.B.)El actor Miquel Insua, natural de Meirás, Valdoviño, y fallecido el pasado 30 de diciembre, recibió el premio «Mestre Mateo» al mejor actor de reparto por su interpretación en la película «Antes de nós».durante el acto de la entrega de premios de la XXIV edición de los «Mestre Mateo», celebrado en la noche de este sábado en el Auditorio Fuxan os Ventos en Lugo.

La gala estuvo sembrada de referencias a Insua, uno de los actores más queridos del audiovisual gallego, pero sin duda el momento más emotivo de la noche fue la entrega del premio a cargo del actor ferrolano Fran Nogueira, amigo personal de Insua. Recibieron el galardón Ángeles Huertas y María Liaño , directora y representante del actor fallecido.

Insua deja un precioso legado, sembrado de películas muy escogidas, revelándose como un auténtico visionario del cine. Su curiosidad sin límites le llevó a confiar en directores noveles, apostando valiente por propuestas arriesgadas, en las que con frecuencia interpretaba personajes complejos y oscuros. El tiempo revela que acertó de lleno.

Miquel nos lega un mensaje, el de dejarnos guiar por nuestros instintos y valores, por nuestras creencias más íntimas, sin que lo superficial y la vanidad puedan desviarnos de ese camino.

Entre los protagonistas se encontraba también la ferrolana Sofía Oriana , nominada por la banda sonora de «Antes de Nós«, galardón que finalmente se llevó «Sirat». La ferrolana se consagra así como uno de los exponentes más destacados de la música del audiovisual gallego.

La gran ganadora de la gala fue «Antes de Nós«, el largometraje sobre Alfonso Daniel Rodríguez Castelao y Virxinia Pereira que ha cosechado un total de 13 premios entre las categorías artísticas y técnicas, entre ellos a la mejor directora para Àngeles Huertas. «Sirat» de Oliver Laxe recibió el galardón a la mejor película.