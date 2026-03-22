Doble jornada viajera para el BBCA masculino a Vigo y Tui

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Doble compromiso para el BBCA masculino en esta semana. El jueves, aprovechando la festividad por el día de San José, era el día asignado para recuperar la jornada aplazada por las alertas meteorológicas, con los ártabros viajando a Vigo para jugar contra Novobasket.

El partido fue muy disputado, un equipo el vigués compuesto por jugadores muy jóvenes y endemoniadamente rápidos, complicaban mucho las cosas a los ferrolanos, un partido con un ritmo muy alto y sin pausas, ya que los árbitros pitaron muy pocas faltas en determinados momentos de partido, que hacía que no hubiera un momento de descanso, decidiéndose en los últimos instantes del lado vigués, por 73-65.

El sábado les tocaba viajar aún más lejos, hasta Tui, donde se iniciaba la segunda vuelta. El partido era ya a vida o muerte para los ártabros, tras una primera vuelta mala en cuanto a resultados, al no haber margen de error para tratar de alcanzar la Final Four.

El equipo de Tui, muy similar al de Novobasket en cuanto a juventud y ritmo de juego, ponía desde el arranque las cosas muy complicadas para los departamentales, ritmo rozando lo irracional, dureza extrema sobre los interiores y un acierto en el lanzamiento exterior por encima del 50%, hacían que se fueran al descanso con ventaja de once puntos, 51-40.

Tras el paso por vestuarios, la situación lejos de mejorar, empeora. A falta de 4:33 para acabar el tercer cuarto, el marcador se situaba en 64-43, con 21 puntos abajo. El equipo, herido de muerte, sacó todo lo bueno que tiene dentro y con un Rivas excepcional, un Pevi colosal bajo los aros, con Pelayo increíble en el rebote, secundados por un equipo totalmente entregado, endosan un parcial final de 15-39 que le daba la vuelta al marcador, haciendo las delicias de los incondicionales que los acompañaron hasta Tui, dejando el electrónico en un ajustadísimo 79-82, con una victoria importante para seguir luchando por sus aspiraciones en esta temporada.