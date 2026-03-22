Partido para olvidar del Baxi Ferrol este domingo ante IDK Euskotren

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Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Pesadilla de mañana de domingo para el Baxi Ferrol tras caer por 67-51 en su visita al IDK Euskotren, en la 25ª jornada de la Liga Femenina Endesa, disputado en el Polideportivo José Antonio Gasca (San Sebastián).

El partido empezaba con intercambio de canastas entre los dos conjuntos, midiéndose sus fuerzas tras una semana de descanso en la competición. Tras los primeros minutos de tanteo, las vascas lograban abrir un pequeño parcial de siete puntos en dos rápidas acciones de tiro exterior, con 18-11 en el marcador, que sería el inicio de lo que estaba por venir. Lino López solicitaba tiempo muerto para intentar retocar el estilo de juego de las ferrolanas, pero no daba su efecto, no logrando superar la buena defensa del IDK Euskotren como también algunos fallos claros bajo el aro que eran aprovechados por las locales para dejar el marcador en 24-13 al final del primer cuarto.

El segundo cuarto empezaba con mucho desacierto por parte de los dos equipos, con las ferrolanas teniendo mayor posesión del esférico y más oportunidades, no lograban concretar, a pesar de hacerse con sus propios rebotes, teniendo que esperar tres minutos para que Claire Melia anotase la que sería única canasta del Baxi Ferrol en este cuarto. A partir de este momento empezaba la pesadilla, con el IDK Euskotren subiendo una marcha a su juego, empezando a encarrilar el partido con un triple y dos contragolpes, empezando con un parcial de 7-0 que obligaba al técnico ferrolano a solicitar tiempo muerto a falta de 4:55. Esto no solucionaba nada y lo peor estaba todavía por llegar, con otros doce puntos más de las vascas de todos los estilos posibles, triple, bajo el aro o dos más uno, culminando un dolorosísimo parcial de 19-0 y de 19-2 en este cuarto, dejando el marcador en un contundente 43-15 al descanso.

Tras la reanudación, el Baxi Ferrol quería intentar recortar estas diferencias con otra canasta inicial de Claire Melia, aunque en la siguiente jugada Ejim hacía uno de los tapones del partido cortándole el paso a una Blanca Millán que no bajaba los brazos y no tardaba en hacer un dos más uno en la siguiente aproximación, con un parcial inicial de 0-5 de las ferrolanas. El IDK Euskotren controlaba el marcador y no quería que las ferrolanas se volvieran a meter en el partido, consiguiendo igualar este juego ofrecido, volviendo a subir una marcha en los últimos cinco minutos, dejando las distancias por encima de los veinte puntos, cerrándose el cuarto con 59-32.

El IDK Euskotren tenía el partido en el bolsillo en el último cuarto, dando ya mayores rotaciones entre sus jugadoras convocadas, mientras que el Baxi Ferrol ofrecía su mejor porcentaje anotador del partido en estos diez minutos, ante un cuadro vasco que tampoco intentaba hacer faltas para cortar los ataques de las ferrolanas debido a la distancia que había en el electrónico, en unos últimos minutos ya de trámite y que solo servían para dejar el marcador en el definitivo 67-51.

Con este resultado, el Baxi Ferrol tiene 12 victorias y 13 derrotas, en el 8º puesto provisional, a la espera de finalizar el resto de partidos de la jornada. Ahora tendrán una nueva semana de descanso por la disputa de la Copa de la Reina, volviendo a la competición el sábado 4 de abril, a las 19:00 horas, recibiendo al Spar Girona, en el Pabellón de A Malata.

IDK Euskotren: Erauncetamurgil (9), Robinson (6), Ejim (20), Vitola (8), Ariztimuño (6) – también jugaron – Murua (11), Remenarova (0), Buch (0), González (3) y Faye (4).

Baxi Ferrol: Sánchez-Ramos (4), Millán (14), Melia (7), Daniels (10), Joiner (11) – también jugaron – Samson (0), Sotolova (2), Rodríguez (0) y Joris (3).

Árbitros: Sandra Sánchez González, Jordi Domingo Vilalta y Alejandro Calvo Aceña.

Parciales: 24-13, 19-2, 16-17 y 8-19.

Pabellón: José Antonio Gasca (San Sebastián).