Eventos para este domingo, dia 22 de marzo, en la zona norte

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LA FRASE DEL DÍA.–«Si quieres la paz, no hables con tus amigos, sino con tus enemigos (Moshé Dayán)».

Quedan 284 días para finalizar el año.

Hasta el 27 de marzo: Semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial

Día Mundial del Agua.

–La Iglesia celebra la festividad de los Santos Deogracias, Bienvenido y Saturnino.

–Todos los que han nacido el día 23 de marzo tienen el signo del zodiaco Aries.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE DOMINGO

Este domingo se espera un día agradable y mayormente despejado en Ferrol.

Estado del cielo: Predominarán los cielos despejados y soleados durante gran parte del día. Hacia la noche, la nubosidad podría aumentar ligeramente.

Temperaturas:Máxima: Se situará en torno a los 16°C – 19°C.

Mínima: Bajará hasta los 9°C – 11°C durante la madrugada.

Precipitaciones: La probabilidad de lluvia es mínima o inexistente (0% de probabilidad durante el día), por lo que se espera una jornada seca.

Viento: Soplará del noreste con una velocidad media de unos 14 km/h (aprox. 9 mph), con rachas suaves.

Humedad: Alrededor del 70-77%.

Índice UV: Moderado (nivel 5), por lo que se recomienda protección si vas a estar mucho tiempo al sol. El Tiempo +3

Oleaje: Se espera una altura significativa de las olas de entre 1,1 y 1,2 metros. La dirección predominante del mar de fondo será del noroeste.

Viento en el mar: Soplará del noreste, con fuerza 4 a 6 en las zonas al norte de Fisterra, lo que puede generar áreas de fuerte marejada mar adentro.

Temperatura del agua: Se mantendrá fría, en torno a los 13°C.

Horario de mareas:Pleamar (Marea alta): A las 06:12 (3,87 m) y sobre las 18:30.

Bajamar (Marea baja): A las 12:20 aproximadamente.

Si tienes planes al aire libre, parece que será un día excelente para disfrutar de la ciudad o de un paseo por la costa.

TELÉFONO RECOGIDA DE MUEBLES Y ENSERES DOMÉSTICOS

Urbaser, de lunes a viernes, llamadas , de 8,30 a 14,30, al 981 326 900

TAL DÍA COMO HOY

–(1863)- Falleció Nicomedes Pastor Díaz Corbelle (n. en Viveiro el 15 de septiembre de 1811). Fue un escritor, periodista y político gallego del Romanticismo.

EN EL CONCELLO

17.00h.- La concejal de Educación, Patricia Cons, asiste a la presentación del V Certamen de Bandas Cristo Rey. (CPR Plurilingüe Cristo Rey).

18.15h.- El teniente alcalde, Javier Díaz Mosquera, asiste al partido Racing de Ferrol- Barakaldo CF. (Estadio A Malata).

18.30h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, asiste al homenaje de la vecina de Ultramar, María Saavedra Prieto. (Local AVV Ultramar).

19.00h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, asiste a la proyección “Decorado”, largometraje de animación ganador de un Goya y producido por la ferrolana Chelo Loureiro. (Teatro Jofre).

EN LO CULTURAL

En Ferrol

–A las 19.00 horas en la concatedral de San Juliàn comienza el V Ciclo Coral Internacional de Música Sacra 2026 que se extenderá varios fines de semana hasta el dia 12 de abril. Hoy actuará el Grupo Vocal Olisipo de Lisboa, una de las formaciones vocales más reconocidas de Portugal. Fundado en 1987, su repertorio abarca desde la polifonía renacentista hasta la música contemporánea portuguesa. Ha actuado en destacados festivales internacionales y mantiene una intensa labor de investigación y recuperación de patrimonio coral lusitano.

La iniciativa está organizada y dirigida artísticamente por la Asociación Musical Sonsdodía y el Coro Diapasón, bajo la batuta de Juan Brage.

En Narón

–Continúa el festival Singular en el Pazo da Cultura. Hoy domingo a las 18.00 horas Atenea García llega al público infantil con su espectáculo Estrafalaria.

–El Pabellón da Mocidade de A Gándara acoge la segunda jornada de la VII Feira de Antigüedades, Coleccionismo e Vintage. El horario de apertura para ambos días es de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

En Ares

–A las 12 horas en el local de la Agrupación Instructiva de Caamouco estreno absoluto de la obra teatral «Non precisamos perdoar», bajo la dirección de Eugenia Sanmartín y Ángel Simón, y música original de Barahúnda.

EN LO DEPORTIVO

En Ferrol

–A las 18.15 horas en el estadio municipal de A Malata encuentro entre el Racing de Ferrol y el Barakaldo CF.

–A las 12.00 horas en el pabellón José Antonio Gasca, de San Sebastián, encuentro entre el IDK Euskotren y el Baxi Ferrol.

En Cedeira

–A las 12.00 horas se celebra el Roteiro pola Igualdade, organizado por el Concello con la colaboración del Xeoparque Cabo Ortegal. Comenzará en la Praza Roxa siguiendo por el Paseo Fluvial, el casco antiguo, subida a San Antón, y el Castelo da Concepción, para terminar en el puerto pesquero.

EXPOSICIONES

–En la Sede Afundación Ferrol exposición «Nicolás Muller en Galicia». La mostra, que recoge imágenes de uno de los grandes documentalistas de la Europa del siglo XX que tiró durante sus viajes a la Comunidad podrá visitarse hasta el próximo 23 de maio, de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 h, y los sábados de 11.00 a 14.00 h y de 17.00 a 19.00 h.

–En la oficina de turismo de la Plaza de España exposición de maquetas sobre la Semana Santa Ferrolana realizadas por Carlos Macías e Iván Talegón.

La muestra recoge la recreación de varias procesiones y pasos de la Semana Santa, que desfilan por calles céntricas de la ciudad.

La exposición puede visitarse de lunes a jueves en horario de 9.00 a 14.00 horas, viernes y sábados de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos de 9.00 a 14.00 horas.

–Exponav acoge una nueva muestra colectiva de pintura y fotografía de la asociación de artistas de Narón Narart. . Dieciocho autores firman las obras que se podrán ver en la sala Carlos III del edificio de Herrerías: Beba Pereira, Canzobre, Cristanto Poveda, Esther Piñán, Eva Bergantiños, Fina Porta, Jesús Victoria, Katy Martín, Maite López, Manoly Miraz, Manuel Amor, M. Carballeira, Paco Carmona, Pilar Criado, R. Climent, Saila Chao, Sol Lamas y Xosé Fernández.

La exposición, que permanecerá abierta hasta el 29 de marzo, puede visitarse en el horario de apertura del Museo de la Construcción Naval, con entrada libre.

Por otra parte, Exponav organiza una nueva visita guiada gratuita este mes, que tendrán lugar el sábado, día 28 de marzo, a las 12:00. Es necesario inscribirse previamente en el 981 359 682 o en exponav@exponav.org.

–En el Museo Naval (Herrerías) de Ferrol muestra colectiva de diferentes autores compuesta por un total de 28 cuadros de gran calidad artística, todos ellos pinturas de técnica óleo sobre lienzo y de temática marítima.

La Exposición titulada «Marinas», corresponde a la valiosa Colección Pictórica particular del empresario gallego natural de Marín y residente en Laxe (Costa da Morte) José Manuel Pato González, delegado en Galicia de la Real Liga Naval Española. Incluye pinturas de autores muy prestigiosos como entre otros José Manuel Fonfría, Rosa Pereda, Espino, Roberto Bertaggia, Cortés o el noruego Amaldus Nielsen.

La muestra está abierta hasta el próximo 12 de abril, en los horarios habituales, de martes a viernes, de 9.30 a 13.30h; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30h.

-En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición «Ferrol no pasado, a vida cotiá», organizada por la Asociación de Amigos do Museo Cidade de Ferrol» en colaboración con el Concello Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición colectiva de fotografía «Silencio» del Grupo Bazán La muestra reúne 27 fotografías de 11 autores: Alejandro Martínez, Ángel Casas, Carlos Cruz, Chus Villamar, Eva Vázquez, Fer Cendán, Fran Suárez, Miguel Llano, Mónica Lorenzo, Pablo Mauriz y Ricardo Salgado. Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas. Finaliza este domingo, día 22.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición «Orixes IV», sobre los trabajos realizados en el castro de Esmelle. Cátedra de Arqueoloxía de la UDC-Concello de Ferrol). Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–En el Ateneo Ferrolán “Rompendo nasas”, la nueva exposición de collage de Miriam Al Fakhouri Gómez.

–En la Casa da Cultura de Valdoviño muestra Bastión de la mente, del artista Daniel Mouriz. La exposición reúne obras de tendencia expresionista y surrealista abstracta creadas con diversos materiales. Se podrá visitar hasta el 7 de abril en horario de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y los fines de semana de 16.00 a 20.00 horas.

–La Casa da Cultura de Fene acoge “10 de marzo de 72, a mirada artística de Xaime Quessada” una exposición promovida por los ayuntamientos de Fene, Ferrol y Narón con la colaboración de la AC Fuco Buxán y la Fundación Xaime Quessada. Podrá visitarse hasta el próximo 30 de marzo. Horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 13.00 horas. Los colegios o asociaciones interesados, podrán solicitar una visita guiada enviando un correo electrónico a cultura.deportes@fene.gal.

–La cafetería Ritual de Narón acoge la exposición de fotografía Orixe, obra del fotógrafo y videógrafo gallego Juanpa Ameneiros. En esta muestra explora paisajes, instantes y emociones a través de una mirada íntima y reflexiva.

–La Galería de la Casa do Concello de San Sadurniño acoge la exposición «Serea de cores», de la ceramista fenesa Carme Romero Díaz. La muestra podrá visitarse hasta el 28 de marzo.

–La exposición itinerante del premio Luís Ksado de la Diputación de A Coruña acaba de llegar a San Sadurniño, en donde hasta el día 25 de marzo podremos disfrutar en el recibidor de la Casa de la Cultura de la antología I gotta change, del fotógrafo madrileño Juan de la Quintana, ganador del premio en 2025, pero también de las imágenes que quedaron finalistas, presentadas al certamen provincial por Carlos Folgoso, Raquel López, Stephane Lutier y Miguel Muñiz.