Visita Guiada al Arsenal Militar de Ferrol y a Exponav

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El próximo sábado 28 de marzo comienza la primera de las visitas guiadas que la Delegación Territorial en Galicia del Colegio y Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos, ha previsto organizar a lo largo del 2026, con la colaboración de la Diputación de A Coruña, que subvenciona dicha actividad.

El programa de esta visita al Arsenal de Ferrol comienza a las 09:30 horas, con el punto de encuentro del grupo en el edificio de Correos (Plaza de Galicia, Ferrol). Para ya a las 10:00 horas acceder al Arsenal en autobús.

Detalles de la visita guiada: Se visitarán unas instalaciones del siglo XVIII, antigua Sala de Armas, la Cortina, dársena y dique de la Campana, al mismo tiempo que se verán los diferentes buques del Armada atracados en la dársena; en esta ocasión se visitará la fragata F-103- «BLAS DE LEZO». Posteriormente, a las 12:00 horas se accederá las instalaciones de EXPONAV.

Esta visita está abierta a ingenieros navales, sus familias, amigos y público en general, previa inscripción hasta completar aforo, a través del siguiente http://FORMULARIO o escaneando el QR del cartel.

El plazo para inscripción finaliza el próximo miércoles 25 de marzo, a las 23:59 horas. Como es habitual, se contará con Isabel Díaz-Robles García de Ferrol Guías, que siempre consigue alcanzar la máxima atención del grupo. Esta actividad está subvencionada por la Diputación de A Coruña.