Visita Guiada al Arsenal Militar de Ferrol y a Exponav

22 marzo, 2026 Dejar un comentario 452 Vistas

Arsenal Militar de Ferrol

El próximo sábado 28 de marzo comienza la primera de las visitas guiadas que la Delegación Territorial en Galicia del Colegio y Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos, ha previsto organizar a lo largo del 2026, con la colaboración de la Diputación de A Coruña, que subvenciona dicha actividad.

El programa de esta visita al Arsenal de Ferrol comienza a las 09:30 horas, con el punto de encuentro del grupo en el edificio de Correos (Plaza de Galicia, Ferrol). Para ya a las 10:00 horas acceder al Arsenal en autobús.

Detalles de la visita guiada: Se visitarán unas instalaciones del siglo XVIII, antigua Sala de Armas, la Cortina, dársena y dique de la Campana, al mismo tiempo que se verán los diferentes buques del Armada atracados en la dársena; en esta ocasión se visitará la fragata F-103- «BLAS DE LEZO». Posteriormente, a las 12:00 horas se accederá las instalaciones de EXPONAV.

Esta visita está abierta a ingenieros navales, sus familias, amigos y público en general, previa inscripción hasta completar aforo, a través del siguiente http://FORMULARIO o escaneando el QR del cartel.

El plazo para inscripción finaliza el próximo miércoles 25 de marzo, a las 23:59 horas. Como es habitual, se contará con Isabel Díaz-Robles García de Ferrol Guías, que siempre consigue alcanzar la máxima atención del grupo. Esta actividad está subvencionada por la Diputación de A Coruña.

 

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