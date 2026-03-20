El Valdetires Ferrol se queda sin jugar este sábado ante Segosala

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Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Ya es oficial. El Valdetires Ferrol no jugará este sábado en Esteiro ante Segosala, en la 24ª jornada de la Segunda División, tras no conceder la RFEF este viernes la suspensión cautelar del aplazamiento hasta nuevo aviso de los partidos del conjunto segoviano por su supuesta vinculación con la Superliga ‘Por mil razones’ impulsada por la Diputación de Segovia.

El siguiente paso del club segoviano, que en este proceso está siendo defendido por la abogada y jugadora del Valdetires Ferrol, Paula Alonso, será acudir la Tribunal de Arbitraje Deportivo, una vez que se ha agotado toda la vía federativa respecto a esta suspensión masiva, a lo que se puede sumar una más que probable expulsión de las competiciones nacionales por parte de la RFEF.

En el club ferrolano seguirán atentos a este proceso para saber si tendrán que jugar o no en las próximas semanas este partido que a efectos legales ahora mismo está aplazado, mientras que su siguiente compromiso será el próximo sábado 28 de abril, visitando al Grupo Forma-T Vilalba, en un partido que se disputará a partir de las 18:00 horas, en el Pabellón Municipal de Vilalba.