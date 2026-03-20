La actriz ferrolana Luma Gómez, Premio de Honra Marisa Soto en los María Casares

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La Xunta Directiva de la Asociación de Actores e Actrices de Galicia (AAAG) ha acordado conceder el Premio de Honra Marisa Soto de los XXX Premios María Casares 2026 a la intérprete Luma Gómez (Ferrol, 1951) por su «trayectoria ejemplar y su compromiso sostenido con el desarrollo de las artes escénicas en Galicia».

La actriz se inició muy joven en el teatro de la mano de la compañía amadora Teatro Estudio, en donde participó en 1969 en el montaje ‘Los suplicantes’, experiencia que marcó el inicio de su vocación escénica. Poco después se trasladó a Madrid, donde cofundó la compañía Teatro Zoo (1971-1977), y se integró en el movimiento del teatro independiente, participando también en iniciativas clave como la creación de la ATIP o la comisión que impulsó la Seguridad Social del Régimen de Artistas.

En 1977 regresó a Galicia, «en un momento decisivo» para la profesionalización del sector, destaca la AAAG en un comunicado. Participó en los primeros pasos del teatro gallego contemporáneo y, en 1979, fundó junto a Eduardo Alonso la compañía Teatro Andrómena.

Ya en los ochenta se implicó activamente en la consolidación de las estructuras culturales gallegas: formó parte del espectáculo fundacional del Centro Dramático Galego, ‘Woyzeck’ (1984), y fue una de las socias fundadoras de la AAAG (1985). En 1987 Gómez fundó con Eduardo Alonso Teatro do Noroeste, una de las compañías de referencia del panorama gallego, con la que llevó a escena más de 40 montajes. Entre sus primeros trabajos destacan ‘Medea’ (1987), ‘Galicia S.L.’ (1988) y ‘Rei Lear’ (1989), con una trayectoria artística «sólida, diversa y comprometida».

La presidenta de la AAAG, Eva Fórneas, destaca que «Luma es un referente en muchos aspectos». «Fundó y cofundó tanto esta asociación como compañías teatrales. Siempre estuvo concienciada con la profesión, con los derechos y con las luchas sindicales. Comprometida con el feminismo, con las compañeras y compañeros, nunca dejó de dedicarse al teatro», valora.

Destaca que la actriz sobresale «por su luz, obra propia y actos; es digno de justicia reconocer su predisposición y compromiso».

La entrega del galardón tendrá lugar en la gala de los María Casares del 8 de abril en A Coruña, en el Teatro Rosalía Castro. Cuenta con la colaboración de la Xunta de Galicia, Diputación de A Coruña, Ayuntamiento de A Coruña, Fundación Aisge y Gadisa.