Un paso más, el objetivo del Baxi Ferrol en su visita de este domingo al IDK Euskotren

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Tras una semana de descanso, vuelve la Liga Femenina Endesa para el Baxi Ferrol, empezando con el tramo final de la competición regular, visitando al IDK Euskotren, en la 25ª jornada, en un partido que se disputará este domingo, a las 12:00 horas, en el Pabellón José Antonio Gasca (San Sebastián).

Ha sido una semana “diferente” en cuanto a la preparación de un partido, reconocía el entrenador Lino López este viernes, debido a que hasta este jueves Ine Joris y Karolina Sotolova no regresaron a Ferrol procedentes de sus respectivos compromisos internacionales en China “y tras 24 horas de viaje lo que tocaba era descansar y recuperar” y tras la sesión de gimnasio de esta mañana, las valorarán mejor en el entrenamiento en pista de esta tarde.

En cuanto a los entrenamientos del equipo “solo contábamos con siete jugadoras senior y las junior ayudando por las tardes” intentando preparar lo mejor posible el partido del domingo y en las sesiones que quedan esperaba que las internacionales “puedan coger los conceptos lo más rápido posible y, sobre todo, que recuperen de jugar cinco partidos”, a pesar de que la carga de minutos en China “no ha sido muy grande para ninguna de las dos.”

La pasada semana, debido a la ventana FIBA de selecciones, no hubo competición en la Liga Femenina Endesa y las jugadoras “pudieron tener varios días de descanso”, algo que les vino bien “ya que había algunas con muchos minutos y con sobrecargas”, poniendo el caso de Moira Joiner y Claire Melia “que tenían bastantes molestias y han podido recuperar.”

Su rival de este domingo “ha mejorado” en los últimos partidos, a pesar de no tener la misma inercia ganadora respecto al duelo de la primera vuelta, pero ahora cuentan con la incorporación de una Krisitine Vitola que “les ha dado más poderío exterior, algo diferente y con muchísima experiencia”, siendo un equipo “muy físico, con mucho talento, difícil de anotarles”.

Lino López no quería mirar a la clasificación en estos momentos, en una lucha muy apretada en la lucha para el playoff por el título “y solo pienso en el IDK y en las cosas que queremos mejorar y hacerlo bien”, con las ferrolanas en el 8º puesto, el último que da acceso y las vascas en el 10º, con dos victorias menos, sabiendo que tras este partido hay otro parón por la Copa de la Reina en el que podrán nuevamente recuperar fuerzas “y con 12 victorias no tienes que mirar por otros resultados, solo pensar por lo que haces tú”, ya que la permanencia para el Baxi Ferrol “es para otros ganar la liga, porque cada año es más difícil y si lo conseguimos matemáticamente es para celebrarlo.”