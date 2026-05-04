Adjudicadas las obras de transformación de la calle Pérez Parallé en Canido

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Canarga SL será la empresa encargada de realizar las obras de mejora de accesibilidad en la calle Pérez Parallé, situada en el barrio de Canido, en una adjudicación realizada este lunes en la junta de gobierno local.

Así lo daba a conocer el alcalde José Manuel Rey Varela, en una intervención que tendrá u importe de 267.784 euros y un plazo de ejecución de ocho meses. Además, la empresa adjudicataria ofrece cinco años de garantía, dando cuatro años más respecto a la licitación.

En estas obras de accesibilidad las aceras se ampliarán hasta alcanzar los 960 metros cuadrados, ganando superficie al espacio destinado actualmente al aparcamiento. Estas zonas serán repavimentadas e incorporarán pavimento podotáctil, favoreciendo una accesibilidad más segura e inclusiva; además de la instalación de trece nuevas farolas en el vial y nueve para las zonas peatonales.

En su intervención, el regidor aseguraba que se subirá la cota de las aceras y el vial para evitar situaciones que ocurrieron en el pasado con la crecida de las raíces de los árboles deteriorando la superficie.