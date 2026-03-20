Neda acolle un obradoiro sobre estereotipos de xénero no CEIP San Isidro

O alumnado de terceiro e cuarto do CEIP San Isidro participou na mañá deste venres 20 de marzo no obradoiro sobre estereotipos e roles de xénero, impulsado polo Concello de Neda, no marco da programación do 8M, para avanzar cara a unha igualdade real.
A través de distintas dinámicas na aula, a actividade persegue que os nenos e nenas identifiquen roles sexistas e reflexionen sobre modelos masculinos e femininos máis acordes coa sociedade actual. A próxima semana a actividade municipal desenvolverase no CEIP de Maciñeira.