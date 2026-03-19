Neda acolle a estrea en primicia do espectáculo “Unha señora orquestra”

Neda será o escenario este venres 20 da estrea oficial do espectáculo “Unha señora orquestra”.
Un proxecto con Ailén Kendelman, actriz e compositora da desaparecida compañía A panadaría, que combina teatro, humor, e músicas do mundo.
Terá lugar a partir das 20:30 horas.
A Casa da Cultura acollerá en primicia a representación desta singular obra na que unha única intérprete acciona varios instrumentos á vez mediante un sistema de mecanismos, cordas e roldanas.
Ritmos galegos, músicas do leste e folclore latinoamericano mestúranse nesta función, que promete humor, e espírito festivo.
En “Unha señora orquestra”, Kendelman- Premio María Casares á mellor música orixinal no 2022, Premio FETEGA á mellor interpretación no 2018 e Premio Martín Códax de músicas de verbena no 2017- acciona simultaneamente acordeón, bombo, caixa, pratos e diferentes aerófonos, construíndo un espectáculo musical e teatral no que o público se converte tamén en parte activa.
A proposta, xurdida da colaboración entre Ailén Kendelman e a dramaturga Areta Bolado, combina estilos tan diversos como a muiñeira, a milonga, a polca, o tango ou a cumbia, configurando un repertorio festivo que bebe das músicas populares e da tradición oral.
As entradas, cuxa venda anticipada se iniciaba o pasado luns, estarán á venda este venres durante toda a xornada na biblioteca municipal de Neda. O prezo é de 2 euros.