Ferrol en Común critica la “intencionalidade” del gobierno local de privatizar servicios públicos

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Ferrol en Común censura la política económica del Partido Popular que conlleva a un “fraude” a la ciudadanía, afirmaba este jueves su portavoz municipal Jorge Suárez, tras recibir este martes el informe de ejecución presupuestaria del gobierno municipal de Ferrol, criticando los anuncios “a bombo e platillo” de grandes presupuestos e inversiones récord “e logo levamos tres anos” con una ejecución del 8%, siendo esto una “cifra raquítica” y que en global de inversiones de este 2025 “non chega nin ao 60%”.

Estos datos implican que el gobierno municipal tenga que realizar “un plan de axuste” que conllevará a una “privatización de servizos públicos”, la cual es “intencionada y buscada” acorde con el modelo del Partido Popular, poniendo como ejemplo la última Relación de Puestos de Trabajo “que só contempla tres postos” para que la grúa municipal pueda realizar su servicio, algo que la formación ya había denunciado hace unas semanas “o que vai a facer que irremediablemente o servizo sexa privatizado.”

Las “pantallas, gráficas e proxectos” que presenta el gobierno local “contratan coa realidade” que vive la ciudadanía, con viales “cheos de fochancas, malos mantementos”, como también pocas iniciativas en otros temas como “intentar contener los precios de la vivienda para os mozos e mozas”. A nivel de empleo “cero iniciativas” más allá de la repetición desde hace años de los mismos cursos.

Debido a esto, considera que el “modelo publicitario” del Partido Popular “está esgotado” y va a condicionar la política económica del Concello de Ferrol en los próximos años “pola súa nefasta xestión.”