Incendio en una furgoneta en la zona portuaria de Ferrol

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Sobre a cinco de la tarde de este jueves, día 19 de marzo, saltaron todas las alarmas en la zona portuaria ante un incendio que se había declarado en una furgoneta cuando ésta se encontraba en las inmediaciones de la Lonja.

De inmediato acudieron al lugar efectivos de la Policía Portuaria comprobando que el fuego afectaba a la parte del motor de la furgoneta de la que sus dos ocupantes, una pareja, la habían desalojado sin problema alguno y sin ningún daño personal. Tras intentar sofocar el fuego con un extintor poco después hicieron acto de presencia efectivos de la Policía Local y de los Bomberos de Ferrol y estos últimos procedieron a sofocar por completo el incendio.

Video Juan Bravo