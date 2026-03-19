El PSOE critica que el gobierno de Ferrol “deixa sen executar” más del 80% de las inversiones municipales

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El informe de ejecución presupuestaria presentada por el gobierno municipal de Ferrol de este martes ha generado la crítica del PSOE, al afirmar que han dejado “sen gastar a maior parte do diñeiro destinado a mellorar a cidade”, según palabras este jueves de su concejal Rafael Fernández.

Para los socialistas este informe hace un balance “claro” por parte del “alcalde-senador Rey Varela” en el que hay “moitos anuncios, pero moi pouca execución real”, debido a que los grandes proyectos de ciudad “non se materializaron e Ferrol segue agardando.”

De los casi 74 millones de euros disponibles para inversiones, el gobierno local “só executou uns 12 millóns, o que supón apenas un 16,8%”, lo que viene a decir que “80 de cada 100 euros destinados a mellorar Ferrol quedaron sen gastar”, en una decisión que, según el concejal socialista “non se pode xustificar cando hai necesidades evidentes en todos os barrios da cidade.”

Este dato no es una novedad para el grupo municipal socialista, recordando que en 2024 “vimos a peor execución de investimentos en máis dunha década, con só un 7,84%”, por lo que los datos ofrecidos por el gobierno este martes “non son un feito puntual, senón unha forma de gobernar” basado en la “propaganda e nos titulares, pero sen capacidade de xestión nin de levar adiante os proxectos comprometidos coa cidadanía.”

El concejal quería recordar que el Concello de Ferrol “recada máis que nunca” pero este dinero “non se traduce en melloras reais”, al producirse más ingresos “pero non hai máis investimenos nin máis servizos para a cidadanía.”