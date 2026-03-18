La Xunta licita por 1,6 millones las obras para convertir una entreplanta en Narón en 14 viviendas públicas

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La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas ha dado un paso para ampliar el parque público residencial en la comarca de Ferrol. La conselleira, María Martínez Allegue, ha anunciado en Narón la licitación de las obras para construir 14 viviendas de promoción pública en la entreplanta de un edificio de la Xunta situado en el barrio de Amenadas, en la parroquia de Freixeiro, con un presupuesto de 1,6 millones de euros.

El anuncio se publica esta misma jornada en la Plataforma de Contratos de Galicia, por lo que las empresas interesadas disponen de plazo para presentar sus ofertas hasta el próximo 24 de abril.

Según ha explicado Allegue, el proyecto constructivo ya fue adjudicado el pasado mes de octubre, lo que ha permitido agilizar la tramitación hasta alcanzar esta fase de contratación de los trabajos. La actuación se enmarca en las modificaciones normativas impulsadas por la Administración autonómica para facilitar la reconversión de locales y bajos comerciales en desuso en viviendas.

«Las medidas funcionan», ha subrayado la titular de Vivenda, quien ha recordado que este espacio permanecía vacío desde hace más de 35 años. «Tenemos que dar ejemplo, tomar la iniciativa y transformar estos espacios que son aptos para viviendas amplias y de calidad», ha añadido.

UN EDIFICIO DE VIVIENDAS TAMBIÉN PÚBLICAS

El inmueble, propiedad de la Xunta, estaba inicialmente concebido para albergar oficinas. El proyecto contempla una promoción diversificada que incluye desde viviendas tipo ‘loft’, con una única estancia, hasta pisos de dos, tres y cuatro dormitorios.

Esta variedad tipológica busca dar respuesta a las necesidades de los inscritos en el registro de demandantes del municipio, tanto vecinos como trabajadores que deseen fijar su residencia en Narón.

Una vez que se adjudiquen los trabajos, el plazo de ejecución previsto es de 12 meses, por lo que la previsión es que las nuevas viviendas puedan ser una realidad a lo largo del año 2027.

NO SERÁ LA ÚNICA ACTUACIÓN

Allegue estuvo acompañada en el acto por la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros.

Durante su intervención, la conselleira puso en valor que esta promoción se suma a otras 13 viviendas ya en marcha en Galicia al amparo de esta misma fórmula de conversión de locales, repartidas entre Pontevedra, A Coruña y Sada.

Además, ha avanzado que no será la única actuación en el municipio. La Xunta trabaja ya en la redacción del proyecto para construir otras 91 viviendas públicas en dos parcelas cedidas por el Ayuntamiento de Narón, en la zona de Xuvia