Editorial-Ante el «Día del padre» un recuerdo a los que nos dejaron

Recordar a los que ya no están es validar que su paso por nuestra vida no fue efímero. Como advertía Jorge Manrique, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, pero el cauce que dejaron grabado en nosotros permanece intacto. No se rinde culto a la muerte, sino a la «vida de la fama», esa tercera vida que mencionaba el poeta: la que persiste en el recuerdo de los vivos por las obras y el amor entregado.

Hoy, la nostalgia se transforma en un homenaje de gratitud. Celebramos al padre que nos enseñó a andar, al que nos dio el primer consejo y al que, aun habiendo partido «tan callando«, sigue siendo el faro en nuestras tormenta.

Hoy honramos a esos «padres de alma» que, aunque ya no habitan el tiempo, viven en nuestro modo de caminar, en nuestra risa y en los valores que nos heredaron. Su partida no fue un final, sino la transformación de un abrazo físico en una fortaleza invisible.

A ellos, dondequiera que su río haya desembocado, les decimos: gracias por enseñarnos el camino.

A todos los que hoy miran al cielo buscando una respuesta o una sonrisa: que el orgullo de haberlos tenido sea siempre más fuerte que la pena de haberlos perdido.

Feliz Día del Padre.