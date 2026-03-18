Editorial-Ante el «Día del padre» un recuerdo a los que nos dejaron
18 marzo, 2026
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2026-03-18
Ante la celebración del Día del Padre, el calendario nos invita al festejo, pero el corazón nos propone un viaje hacia la memoria. Es una fecha de contrastes: mientras unos celebran el abrazo presente, otros habitamos el eco de una ausencia que, con el tiempo, se ha convertido en compañía silenciosa.
En este Día del Padre, el brindis se vuelve silencioso y la mirada se dirige al cielo o al rincón vacío de la mesa. Recordar a quienes ya no están no es un ejercicio de tristeza, sino de gratitud. El legado de un padre no se mide en objetos, sino en esa voz interna que nos guía cuando tenemos que tomar una decisión difícil.
Recordar a los que ya no están es validar que su paso por nuestra vida no fue efímero. Como advertía Jorge Manrique, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, pero el cauce que dejaron grabado en nosotros permanece intacto. No se rinde culto a la muerte, sino a la «vida de la fama», esa tercera vida que mencionaba el poeta: la que persiste en el recuerdo de los vivos por las obras y el amor entregado.
Hoy, la nostalgia se transforma en un homenaje de gratitud. Celebramos al padre que nos enseñó a andar, al que nos dio el primer consejo y al que, aun habiendo partido «tan callando«, sigue siendo el faro en nuestras tormenta.
Hoy honramos a esos «padres de alma» que, aunque ya no habitan el tiempo, viven en nuestro modo de caminar, en nuestra risa y en los valores que nos heredaron. Su partida no fue un final, sino la transformación de un abrazo físico en una fortaleza invisible.
A ellos, dondequiera que su río haya desembocado, les decimos: gracias por enseñarnos el camino.
A todos los que hoy miran al cielo buscando una respuesta o una sonrisa: que el orgullo de haberlos tenido sea siempre más fuerte que la pena de haberlos perdido.
Feliz Día del Padre.
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