Editorial-Mantener viva la Feria del Libro, en Ferrol

Mantener viva la Feria del Libro de Ferrol no es solo una cuestión de nostalgia o de apoyo a un sector comercial; es un acto de resistencia cultural y un motor de identidad para la ciudad. Como evento que tradicionalmente abre el calendario de ferias literarias en Galicia (suelen celebrarse en abril, cerca del Día del Libro), Ferrol asume el papel de «faro» cultural para toda la comunidad. no es solo una cuestión de nostalgia o de apoyo a un sector comercial; es un acto de resistencia cultural y un motor de identidad para la ciudad. Como evento que tradicionalmente abre el calendario de ferias literarias en Galicia (suelen celebrarse en abril, cerca del Día del Libro), Ferrol asume el papel de «faro» cultural para toda la comunidad.

La feria transforma la Praza da Constitución en «oasis cultural» y se celebrará desde el 23 al 26 de abril . No solo se venden libros; se generan encuentros entre autores, libreros y lectores que rompen la frialdad de la compra digital. El acto inaugural contará con el pregón de la escritora ferrolana Cristina Otero Correa.

Para las librerías de Ferrolterra, la feria representa una ventana de visibilidad crítica. Las casetas permiten compensar periodos de menor actividad comercial. Los tradicionales descuentos (habitualmente del 10%) atraen a un público que quizá no entraría de forma espontánea en una librería física.

La feria cumple una función pedagógica vital al integrar programación infantil y juvenil. Mantenerla viva asegura que los niños de la ciudad asocien el libro con una celebración festiva y no solo con una obligación académica

Como parte del circuito impulsado por la Federación de Librerías de Galicia y la Xunta, este evento es una vía de expansión para la lengua y la literatura propias. Es el escaparate donde el talento local se mide con las grandes editoriales nacionales, y realmente un medio de preservación de la identidad gallega.

En conclusión, la Feria del Libro de Ferrol es un termómetro de la salud cívica de la ciudad. Su supervivencia garantiza que la palabra siga habitando las calles y que Ferrol mantenga su estatus como una ciudad que valora el conocimiento y la creación intelectual.