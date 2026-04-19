Editorial-En el 140 aniversario del nacimiento de Bello Piñeiro, mantener viva su memoria

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Con motivo del 140 aniversario del nacimiento de Felipe Bello Piñeiro (Mugardos,20 de abril de 1886- +1952), la ciudad de Ferrol tiene la oportunidad de redescubrir a uno de los artistas más ilustres de Ferrolterra. Este hito no es solo una fecha en el calendario, sino una invitación formal a cruzar las puertas del Casino Ferrolano, donde el espíritu del pintor reside de forma permanente.



El Salón Bello Piñeiro: Un tesoro modernista

Visitar el salón que lleva su nombre en el Casino es sumergirse en la cumbre del modernismo gallego. Las pinturas murales que decoran este espacio son mucho más que ornamentación; son una ventana al paisaje de la comarca, ejecutadas con esa luz suave y melancólica tan propia de su pincel.

El salón conserva la elegancia de principios del siglo XX, permitiendo al visitante entender el contexto social y cultural en el que Bello Piñeiro se convirtió en el gran cronista visual de las Mariñas.

Su obra en el Casino representa la unión perfecta entre la arquitectura de la época y su particular visión del paisaje ferrolano, caracterizada por un realismo poético que huye de lo grandilocuente para centrarse en la esencia de la tierra.

Su intervención en el Casino Ferrolano es una de las cumbres del muralismo modernista en Galicia. Utilizó técnicas decorativas únicas para elevar los espacios cotidianos de la burguesía ferrolana a la categoría de patrimonio artístico.



Una figura imprescindible para Ferrol

Bello Piñeiro no fue solo un pintor de caballete; fue un dinamizador cultural fundamental, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Nuestra Señora del Rosario y un apasionado de la historia local. Su papel como mentor de generaciones posteriores subrayan su importancia.

Este aniversario es la excusa perfecta para reivindicar su figura. Mientras muchas obras de arte se guardan tras vitrinas distantes, el Casino Ferrolano ofrece una experiencia inmersiva donde el arte de Bello Piñeiro sigue «vivo», presidiendo las reuniones y la vida social de la ciudad, tal como él la conoció.



Felipe Bello Piñeiro representa la figura del intelectual total en la Galicia del siglo XX. Su importancia trasciende el lienzo, consolidándose como un eje vertebrador de la identidad cultural ferrolana y gallega a través de varias facetas: Es considerado el iniciador de la llamada Escuela Ferrolana de Pintura. Su estilo, que fusiona el postimpresionismo con el modernismo, logró «nacionalizar» el paisaje gallego, alejándolo de los tópicos costumbristas para buscar una estética propia y espiritual de las Mariñas. (Afundación) –

Bello Piñeiro fue un investigador clave de la cerámica histórica de Sargadelos. Su monografía de 1922 sobre esta industria no fue solo un trabajo académico, sino un esfuerzo por rescatar un símbolo de la identidad material de Galicia antes de su resurgimiento moderno. (Museo de Belas Artes da Coruña)



Más allá de su obra, fue un dinamizador social incansable, creó la Sociedad de Amigos del Paisaje Gallego en 1927, reflejando una sensibilidad ecologista y patrimonial adelantada a su tiempo.Mantuvo una estrecha relación con figuras como Castelao y Asorey, participando activamente en las Irmandades da Fala y en la construcción del imaginario cultural gallego de la época.

Mantener viva su memoria

Mantener viva la memoria de Felipe Bello Piñeiro es un acto de justicia cultural, especialmente en una época que tiende a olvidar las raíces locales y comarcales en favor de lo global. Su figura corre el riesgo de quedar en la «oscuridad» si no se reivindica su papel como el gran lírico del paisaje de Ferrolterra.

Para que su legado no se desvanezca, es esencial recordar los pilares que lo mantienen vigente, su mirada sobre la luz de nuestro contorno.

Bello Piñeiro no solo pintaba paisajes; pintaba la «saudade» y la luz húmeda de las Mariñas, del Golfo Ártabro. Logró capturar la atmósfera única de la ría y sus alrededores, convirtiendo a Ferrol en un escenario artístico de primer nivel. Si su obra cae en el olvido, perdemos la forma en que aprendimos a mirar nuestra propia tierra.

Fue un puente entre la tradición y la modernidad, ayudando a que Ferrol fuera, durante décadas, un hervidero de creatividad. Sin él, no se entendería la explosión de pintores y escultores que han salido de la ciudad en el último siglo.

Es poco común que la obra cumbre de un artista esté en un espacio social y no encerrada en un museo. El Salón Bello Piñeiro del Casino es su testamento; cada vez que alguien entra en ese salón, está interactuando con su visión del mundo. Es un «museo habitado» que debemos proteger para evitar que se convierta en una reliquia polvorienta.