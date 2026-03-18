El jugador de O Parrulo Ferrol, Bruno Días, convocado con Brasil sub-21 para la Final de la Evolution League

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El jugador de O Parrulo Ferrol, Bruno Días, tendrá la oportunidad de luchar por un título continental con su país, tras ser convocado con la selección brasileña sub-21 para disputar la Final de la CONMEBOL Evolution League los próximos 11 y 12 de abril, en fecha FIFA de selecciones y en la que no habrá competición en la Primera División.

En estos partidos, Brasil, campeones de la zona norte se verán las caras ante Argentina, campeones de la zona sur, en un doble enfrentamiento de los combinados sub-21 y absoluto de una competición dirigida al desarrollo del fútbol sala sudamericano.

Brasil estará dirigida por el seleccionador sub-21 Rafael Cafú y contará con el seleccionador absoluto Marquinhos Xavier como asistente técnico, en una convocatoria que cuenta con la presencia de jugadores jóvenes con jugadores experimentados, reforzando la propuesta de formación e integración entre estas dos categorías.

Con esta convocatoria, continúa la progresión de Bruno Días dentro de las categorías inferiores de la selección brasileña, tras recibir anteriormente la llamada en la categoría sub-18, siendo la primera vez que la recibe como jugador de O Parrulo Ferrol.