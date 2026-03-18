Una concentración exige «justicia» en Ferrol por el joven fallecido en el incendio de Recimil

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Alrededor de 200 personas, en su mayoría pertenecientes al colectivo gitano, se han dado cita en la tarde de este martes en la plaza de Armas, frente al Palacio Municipal, en Ferrol, en respuesta al llamamiento de la Sociedad Gitana Española para clamar «justicia» por la muerte de Diego Gabarres, el joven de 19 años que perdió la vida en el incendio de una vivienda en el barrio de Recimil ocurrido hace varias semanas.

El acto ha servido no solo como protesta por el trágico suceso, sino por la gestión política y la respuesta de los servicios de emergencia aquella jornada.

Fue Sinaí Jiménez, Sinaí Giménez, una figura mediática y polémica de Galicia, conocido por autoproclamarse como el «rey de los gitanos», es el líder del clan de los «Morones» y Presidente de la Sociedad Gitana Española, que ha actuado frecuentemente como portavoz de esta organización en diversos conflictos sociales, el que ha marcado el tono de la protesta. Jiménez ha cuestionado duramente la «guerra entre los políticos y los bomberos» que, a su juicio, ha puesto en riesgo vidas humanas.

El líder gitano ha centrado gran parte de su crítica en lo que considera un agravio comparativo y un claro ejemplo de «antigitanismo» por parte de la corporación municipal. Ha denunciado que, a diferencia de lo que ocurre con otras víctimas, el Ayuntamiento no ha guardado un minuto de silencio oficial ni ha decretado un día de luto por el joven fallecido. «Si en vez de ese gitano no fuera gitano, estamos seguros que ese minuto de silencio ya lo hubiesen guardado», ha sentenciado, provocando los vítores de los asistentes.

«¿Por qué esta tragedia, si en vez de ser fallecida una persona gitana fuera una persona no gitana, todos los políticos estarían aquí rompiéndose la camisa?», se ha preguntado, añadiendo que los representantes públicos «dejan mucho que desear» y no actúan en «igualdad de condiciones para todos».

Tras una proclama de Sinaí Jiménez contra los políticos y los bomberos intervino Antonio Gavarris Díaz, tío del joven fallecido, quien visiblemente afectado y vistiendo de luto, quien tomó la palabra para agradecer el apoyo y para expresar el dolor de una familia «con el corazón roto». «Nos han vestido de negro, de ropas negras, como simboliza nuestra costumbre, a 70 miembros de mi familia. Y esto ya no se arregla con un abrazo. Es irreparable», ha manifestado dejando claro el sentir de su familia, los ‘Jabarres’. «Aunque sea un grito en el desierto, pero estamos aquí», ha proclamado, prometiendo que no cesarán hasta conocer «la verdad y la justicia».

Finalmente el secretario de la Sociedad Gitana Española, Miguel Valverde, conocido como Ángel Benedito, ha puesto sobre la mesa las reivindicaciones formales del colectivo mediante un comunicado en el que la entidad, que se define como «totalmente independiente» y «constitucionalista», ha exigido al Ayuntamiento que «en el próximo pleno municipal tengan la delicadeza y se acuerden de la víctima y hagan un minuto de silencio» y que se declaren «tres días de luto oficial por la tragedia de Recimil». «Para demostrar así a la sociedad en general que Ferrol y sus políticos no son racistas y que a todas las víctimas se las trata por igual», ha subrayado.

Cabe destacar que tanto Sinaí Jiménez como Miguel Valverde al parecer «debían desconocer» que en el último pleno municipal de la corporaciòn ferrolana todos los grupos guardaron un minuto de silencio ante el fallecimiento del joven ocupa de 19 años.