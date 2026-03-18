El BNG valora negativamente la ejecución presupuestaria de 2025 del Concello de Ferrol

El portavoz municipal del BNG, Iván Rivas, espera “recortes na prestación de servizos públicos” por parte del Concello de Ferrol “tal e como aconteceu no periodo 2011-2015”, al valorar negativamente la liquidación presupuestaria del año 2025 presentada este martes por parte del gobierno municipal en la comisión de Hacienda “obrigando ao Concello a desenvolver un plan económico-financieiro”, afirmaba.
Esto es debido por “non executar os orzamentos que se aproban”, con un 54% en 2025, lo que supone “unha fraude” no solo por anunciar trabajos y obras “que non se executan”, sino que a efectos legales “implica que os límites de gasto para anualidades posteriores vanse reducindo de maneira paulatina.”
Esta política “de austeridade económica” del Partido Popular, hace que los anuncios realizados por el gobierno local son “anuncios pensados como propaganda política e que despois non se transforman en realidades”, criticando decisiones como el aumento de gasto “en privatizacións e externalizacións” de servicios públicos “superando o 45% do gasto total do Concello”, volviendo a criticar la decisión de destinar el superávit acumulado de 2024 a la amortización de dueda, por valor de 4,7 millones de euros en vez de “resolver algunas das necesidades máis imperiosas” de los vecinos y vecinas de Ferrol.