El PSOE de Ferrol pregunta al alcalde si se contrató dos veces la reparación de una de las fachadas en Recimil

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El apartado de contratos menores de la página web de transparencia del Concello de Ferrol afirma que en 2025 el gobierno municipal contrató a una empresa, mediante el procedimiento de contrato menor, para la reparación de la fachada del edificio de viviendas situado en el número 8 de la carretera de Castilla, en el barrio de Recimil, por un importe de 41.483,63 euros.

Estos trabajos, según denuncia el PSOE de Ferrol este miércoles, incluyeron, entre otras tareas, el montaje del andamio correspondiente, que aún estaba colocado en junio del pasado año y, para su sorpresa, en el mes de septiembre el gobierno municipal aprobaba el proyecto de rehabilitación de la envolvente para este mismo edificio, incluyendo de nuevo el montaje, desmontaje y alquiler del andamiaje por un importe de 15.000 euros que, a su juicio, “entendemos que era obxecto do contrato anterior.”

El grupo socialista considera que, teniendo en cuenta el plazo de la firma del acta de inicio, más de la mitad del contrato tendría que estar ya ejecutado “e os atrasos acumulados son evidentes”, en un proyecto que se prorogará, recordando “ás leccións teóricas” que el actual alcalde José Manuel Rey Varela “deu cando estaba na oposición”, durante el mandato anterior del socialista Ángel Mato, en un “claro exemplo do clásico ‘consejos vendo pero para ni no tengo’”, criticaba el concejal Julián Reina.

Esta supuesta decisión de pagar dos veces por la misma obra “non ten sentido” debido a la “falta de comunicación e coordinación entre os concelleiros do goberno”, solicitándole al regidor que aclare si se contrató dos veces la reparación de las fachadas del edificio de la carretera de Castilla, 8.