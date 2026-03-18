José Manuel Rey Varela y Pamen Pieltáin se reúnen con el Foro Cidadán polo Ferrocarril

18 marzo, 2026 Dejar un comentario 161 Vistas

José Manuel Rey Varela y Pamen Pieltáin reunidos con el Foro Cidadán polo Ferrocarril | Concello de Ferrol

El Foro Cidadán polo Ferrocarril ha querido trasladar este miércoles los avances conseguidos por su plataforma al alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela y a la concejala de Movilidad, Pamen Pieltáin, con el objetivo común de que la ciudad cuente con un tren acorde al siglo XXI.

La plataforma consiguió la celebración de una reunión con el secretario de Estado del Ministerio de Transportes para abordar esta problemática, aunque, de momento, no tiene fecha concreta, siendo este el compromiso del Grupo Parlamentario del PSOE en el Congreso de los Diputados, a pesar de ser la única formación que no rubricó la proposición no de ley registrada por PP, BNG y Sumar recogiendo estas reivindicaciones históricas de la comarca de Ferrol, Eume y Ortegal.

Todas las partes en esta reunión concuerdan en la necesitad de mantener el intenso trabajo conjunto que se lleva realizando en los últimos meses y que tiene como objetivo que este medio de transporte se adapte a las necesidades reales de la ciudadanía.

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