El Concello de Ferrol empieza con el pintado de la señalización horizontal de las carreteras

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La mejora de las condiciones meteorológicas de estos últimos días ha permitido poner en marcha este miércoles una intervención que hasta el momento estaba pendiente como es el pintado de la señalización horizontal en las carreteras de titularidad municipal.

Así lo anunciaba el concejal de Servicios y Obras, José Tomé, empezando por una de las de mayor demanda por parte de los vecinos, el parque Pablo Iglesias, situado en el barrio de Esteiro, colindante con la avenida de As Pías y que da acceso al IES Sofía Casanova y el CIFP Ferrolterra.

En estos próximos días se realizarán más intervenciones en el barrio de Esteiro, como también en Caranza, Ferrol Vello, Canido, Ensanche “A”, Ensanche “B”, Santa Mariña, San Xoán-Bertón, Catabois y Santa Cecilia.

José Tomé recordaba que el Concello de Ferrol ha destinado para estos trabajos un total de 544.725,27 euros, con el objetivo de avanzar en la seguridad vial de peatones y conductores.