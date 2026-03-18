Retirados 39.500 kilos de basura en los vertederos incontrolados en Mougá

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Entre el 2 de febrero y el 4 de marzo el servicio de limpieza del Concello de Ferrol ha retirado 39.500 kilos de basura en los vertederos incontrolados en la zona de Mougá, en un dato dado a conocer este miércoles por el concejal de Servicios, José Tomé.

Quería hacer un llamamiento a la responsabilidad y al civismo de los vecinos, especialmente los de la zona rural, para que empleen correctamente los servicios de recogida gratuita de enseres, de los que se encarga Urbaser y con un punto limpio en donde se pueden dejar desde escombros hasta radiografías o electrodomésticos, entre otros.

El concejal recordaba que estas prácticas, además de dañar al medio ambiente “poden suponer sancións económicas importantes para que as realice.”

Recogida de enseres de lunes a sábado

Para el servicio gratuita de recogida de enseres voluminosos (colchones, muebles, electrodomésticos…) el Concello de Ferrol recuerda que los vecinos pueden llamar al teléfono 981.333.034 donde les indicarán el día para poder depositarlos; mientras que el punto limpio está ubicado en la carretera de Catabois, en el kilómetro 3,7, en la nave de JRilo, en la cual los particulares pueden depositar restos de poda, material fotográfico, radiografías, pilas, tubos fluorescentes, metales, escombros, pinturas, plásticos, aceites…

El horario es de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:30 horas, y los sábados es de 10:00 a 13:00 horas.