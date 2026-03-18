La atención de la oficina de turismo de la Plaza de España crece en un 190% en febrero respecto a 2025

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

527 personas visitaron en el pasado mes de febrero la oficina de turismo de la Plaza de España, frente a las 181 registradas en el mismo periodo de 2025, en un incremento del 190%, en un dato que daba a conocer este miércoles la concejala de Turismo, Maica García.

Este crecimiento consolida un perfil mayoritariamente local y nacional, con 509 visitantes procedentes del territorio estatal, debido principalmente, al aumento de usos de la oficina “como un espazo expositivo e cultural”, afirmaba la concejala.

A nivel de comunidades autónomas, los visitantes gallegos son los mayoritarios, con un 85,96%, seguidos de Madrid, Asturias, Castilla y León y Cantabria; mientras que, a nivel internacional, los visitantes procedieron principalmente desde Italia, además de recibir visitantes de Alemania, Noruega, Portugal, Reino Unido y Rusia.

Las visitas de los centros escolares a estas actividades se notan en la franja de edad de los visitantes, representando el perfil joven el 47,82% del total, gracias al éxito de la muestra de maquetas de Carlos Macías y las procesiones en miniatura con los pasos tradicionales de Iván Talegón.

En relación a las pernoctaciones en la ciudad, contabilizaron 54 consultas, con un incremento de tres personas respecto a 2025.

El Camino Inglés se consolida en la oficina de Curuxeiras

La concejalía de Turismo también ofrecía los datos de febrero de la oficina de Curuxeiras, atendiendo en febrero a 184 personas, con un perfil más internacional con 42,38% de los visitantes; procedentes principalmente de lugares como Estados Unidos, Corea, Italia, Reino Unido y Portugal.

El principal motivo del viaje es realizar el Camino Inglés que tiene su kilómetro cero precisamente en Curuxeiras, con un 72,83% de peregrinos que visitan la oficina antes de emprender la ruta jacobea.