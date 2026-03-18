La RFEF suspende, de momento, el partido del Valdetires Ferrol de este sábado ante Segosala

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Días convulsos los que está viviendo el fútbol sala en la provincia de Segovia y que afectan de manera directa al Valdetires Ferrol, tras comunicarse a última hora de la tarde de este martes la suspensión hasta nuevo aviso de todos los partidos del Segosala, el rival con el que se iban a medir este sábado las ferrolanas, en la 24ª jornada de la Segunda División, a las 17:00 horas, en el Pabellón de Esteiro.

El motivo de esta suspensión es la más que probable expulsión del conjunto segoviano de las competiciones nacionales organizadas por la RFEF, además de sus vecinos del Valverde (Tercera División masculina) y CD San Cristóbal (Segunda División “B” masculina y División de Honor juvenil masculina), por su supuesta relación con la denominada Superliga ‘Por mil razones’, una competición alternativa promovida por la Diputación de Segovia, tras un gran desencuentro surgido en la temporada pasada en el deporte provincial base y en que supuestamente podrían estar participando de manera directa o indirecta, a través de otra denominación, equipos de estas tres entidades.

Esto ha sido denunciado por la Federación de Castilla y León a la RFEF, que tomaba esta primera medida de suspensión hasta nuevo aviso de sus partidos, debido a la participación de entidades deportivas en competiciones no federadas y no reconocidas legamente a efectos deportivos, a pesar de estar organizadas por una administración pública como es la Diputación de Segovia.

El Segosala va a presentar alegaciones a esta suspensión de sus partidos, contratando los servicios de la jugadora del Valdetires Ferrol, Paula Alonso, abogada de profesión, para defenderlas en esta causa. Solicitarán la cautelar a esta medida y esperan este viernes por la mañana tener una resolución definitiva, por lo que, en caso de ser favorable a sus intereses, el partido ante Valdetires Ferrol se disputaría como está previsto. En caso de que estas alegaciones no prosperen el partido no se celebraría y, aumentarían las opciones de la expulsión de las competiciones nacionales por parte de la RFEF en los próximos días.