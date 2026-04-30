Más de 1.500 escolares participarán en Ferrol en la celebración del 300 aniversario del Ferrol Ilustrado

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Más de 1.500 escolares de la ciudad participarán el próximo viernes 8 de mayo en un acto conmemorativo del 300 aniversario del Ferrol Ilustrado, dentro de la programación de la VI edición del Festival Ilustrado de Ferrol, que se celebrará los días 7, 8 y 9 de mayo.

La concelleira de Turismo, Maica García, y la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, presentaron la programación de este evento, que “combina divulgación histórica, participación cidadá e actividades culturais inspiradas no século XVIII, no marco da conmemoración dos 300 anos do Ferrol ilustrado”.

El acto central del viernes tendrá lugar a las 12.00 horas en la praza de Armas, donde escolares y personas mayores formarán el número 300 y la bandera de la ciudad con cartulinas de colores, en una acción simbólica para conmemorar esta efeméride. Este aniversario recuerda la designación de Ferrol en 1726 como base militar y capital del Departamento Marítimo del Norte.

Programación cultural y participativa

El festival arrancará el jueves 7 con un faladoiro en el centro cultural Torrente Ballester sobre la enciclopedia francesa editada por Denis Diderot y Jean-le-Rond de Alembert, en el que participarán Manuel Rivas y Eduardo Fra Molinero.

El viernes por la tarde, la actividad se trasladará a la praza de Amboaxe con un encuentro de participantes caracterizados con trajes de época y el II encuentro de influencers locales. A continuación, tendrá lugar un pasarrúas ilustrado por el barrio de A Magdalena, seguido de la entrega de los Premios Ilustrados 2026 y una actuación de ópera del siglo XVIII a cargo de Rosalía Varela Martín.

La jornada incluirá también un aperitivo ilustrado en el Cantón de Molíns y finalizará con la representación teatral “Terror ilustrado”.

El sábado 9 continuará la programación con pasarrúas musicales, retratos ilustrados en vivo, sesiones de maquillaje y el gran duelo ilustrado en la praza de Amboaxe. Por la tarde se celebrará una visita guiada gratuita al Ferrol de la Ilustración y, ya por la noche, el gran baile ilustrado y una sesión especial en la residencia militar Baluarte.

Durante el viernes y el sábado se instalará en Amboaxe un punto de recogida de firmas para apoyar la candidatura “Cidade de Ferrol: Porto da Ilustración” a Patrimonio Mundial, así como un puesto de venta de productos temáticos.

Premios Ilustrados 2026

En el marco del festival se entregarán los Premios Ilustrados 2026, que este año reconocerán a la investigadora Esperanza Piñeiro, al presidente de la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa, Fernando Iguacel, y al historiador Jaime Antón Viscasillas, por su contribución a la difusión del siglo XVIII.

Por su parte, Martina Aneiros destacó que “estamos ante unha iniciativa consolidada”, agradeciendo al Concello de Ferrol su impulso a este evento, que seguirá contando con el apoyo de la Xunta de Galicia.

La concelleira Maica García animó a la ciudadanía a sumarse a esta celebración y disfrutar de una propuesta cultural que pone en valor el pasado histórico de la ciudad.