Trasladadas al «Marcide» cuatro personas «ocupas» tras un incendio en una vivienda en Ferrol

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Un total de cuatro personas resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas al Hospital «Arquitecto Marcide» tras declararse un incendio en una vivienda «patera» de la calle de Cuntis, en Ferrol.

Según la información del Centro Integrado ás Emerxencias-112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 05.15 horas de este miércoles y fueron los Bomberos de Ferrol los que dieron la voz de alarma.

Todo ello, después de que un particular alertase a las 05.12 a los Bomberos de Ferrol de un incendio en un segundo piso del edificio número 30 de la calle Cuntis y, en un primer momento, indicó que no había personas en el interior del inmueble.

Hasta el lugar se desplazó un equipo de cinco bomberos, otro más quedó de guardia en la base del Polígono de A Gándara con el fin de sofocar el incendio quienes informaron que podía haber gente dentro, mientras que también se dio la alarma desde el CIAE 112 a Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que acudieron con dos ambulancias, una de soporte vital básico y otra de soporte vital avanzado (medicalizada); y a las Policías Nacional y Local.

Evacuación de cuatro «ocupas«

Una vez en la zona del incendio, los equipos de emergencias evacuaron el edificio para facilitar las tareas de extinción, que se vieron dificultadas por la gran acumulación de material y enseres en el interior de la vivienda lo que provocaba una elevada carga térmica en el interior, favoreciendo la propagación del fuego.

Los profesionales sanitarios tuvieron que trasladar en las dos ambulancias a los servicios de urgencias del hospital «Arquitecto Marcide» del Complejo Hospitalario Universitario CHUF a cuatro hombres afectados por el incendio, A.G.J, de 48 años; M.O. de 35; A.R.B. de 51; y A.B, de 28. Estos cuatro varones están considerados «ocupas».

En ruina técnica

El inmueble de la calle Cuntis, número 30, estaba ocupado ilegalmente y el concello tenía tramitado un expediente de ruina técnica en el que se advertía a los propietarios que transcurrido el plazo establecido se adoptarían las medidas que resultasen procedentes. Dicha orden fue objeto de publicación para conocimiento de los propietarios el pasado 4 de marzo en el Boletín Oficial del Estado.