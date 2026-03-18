CITES FERROL organiza a presentación dun novo pandeiro pensado para os Cantos de Taberna

Organizado por Cites Ferrol grazas ao programa Ferrol Cidade Aberta ás Expresións que financia a Deputación da Coruña, o músico e divulgador Emilio Romero Fabal presenta este sábado 21 de Marzo un proxecto que nace da unión entre tradición e evolución: un pandeiro deseñado para os Cantos de Taberna.
A presentación terá lugar de 12:00 a 13:00 horas na Asociación de Veciños A Madalena (rúa Lugo esquina Galiano), onde explicará o proceso de creación do instrumento, os materiais empregados —como madeira seleccionada e pel de cabra curtida de maneiratradicional— e as decisións técnicas que permiten acadar un son máis grave e envolvente, pensado para acompañar o canto colectivo.
Este novo pandeiro xorde da necesidade de adaptar o instrumento ás formas actuais de tocar e compartir a música, permitindo diferentes técnicas de agarre e facilitando a súa utilización en contextos festivos e participativos.
A xornada continuará a partir das 13:00 horas no Café Bar Sevilla, cunha sesión de cantos de taberna aberta ao público, na que participarán Os Cantaberneiros, Algalía e As Pandereteiras de Canido.
Ademáis, realizarase o sorteo dun pandeiro entre as persoas asistentes.
A proposta busca non só dar a coñecer un novo instrumento, senón tamén poñer en valor a música tradicional como espazo de encontro, celebración e identidade. A entrada é libre ata completar aforo.